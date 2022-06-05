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«Торопилась на электричку»: товарный поезд сбил женщину под Новосибирском

Женщина скончалась на месте

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Трагедия случилась на о.п. 38-й километр

Трагедия случилась на о.п. 38-й километр

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Днем 5 июня на о. п. 38-й километр в Новосибирской области товарный поезд сбил пожилую женщину. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Пожилая женщина перебегала пути перед товарняком, торопилась на электричку. Товарный — в сторону Кузбасса, электричка — в город, — пояснил НГС очевидец Илья.

Он добавил, что женщина скончалась на месте.

В Восточном следственном управлении на транспорте подтвердили информацию об инциденте.

В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил 11-летнюю девочку. От полученных травм она умерла в больнице.

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