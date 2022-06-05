«Торопилась на электричку»: товарный поезд сбил женщину под Новосибирском
Женщина скончалась на месте
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Днем 5 июня на о. п.
— Пожилая женщина перебегала пути перед товарняком, торопилась на электричку. Товарный — в сторону Кузбасса, электричка — в город, — пояснил НГС очевидец Илья.
Он добавил, что женщина скончалась на месте.
В Восточном следственном управлении на транспорте подтвердили информацию об инциденте.
В конце мая на железнодорожном перегоне Новосибирск Главный — Новосибирск Восточный поезд сбил