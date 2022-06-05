Подросток забрался на дерево в Первомайском районе и не смог спуститься — потребовалась помощь спасателей

Вечером 2 июня в Первомайском районе Новосибирска 13-летний мальчик залез на дерево и не смог спуститься. На помощь пришли спасатели МАСС.

Информация об инциденте поступила на пульт дежурному в 17:11.

— Рядом с Черепановской 1, подросток 2009 года рождения залез на дерево, а вот спуститься самостоятельно уже не может, — рассказали в МАСС.

