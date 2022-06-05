Подросток забрался на дерево в Первомайском районе и не смог спуститься — потребовалась помощь спасателей
Школьник залез на высоту примерно 3 метров
Вечером 2 июня в Первомайском районе Новосибирска 13-летний мальчик залез на дерево и не смог спуститься. На помощь пришли спасатели МАСС.
Информация об инциденте поступила на пульт дежурному в 17:11.
— Рядом с Черепановской 1, подросток 2009 года рождения залез на дерево, а вот спуститься самостоятельно уже не может, — рассказали в МАСС.
Прибывшие спасатели поставили к дереву лестницу, и парень спустился. Спасатели осмотрели ребёнка и передали его родственникам.
Летом 2020 года четверо подростков едва не утонули на Обском водохранилище. Спасатели вовремя заметили ребят и помогли им.
Молодые люди купались в полутора километрах от берега между пляжами «Золотой берег» и «Бумеранг», держась за надувной матрас, а потом у него вылетел клапан.