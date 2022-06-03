«Он весит 40 килограммов — как можно так раскачать ворота?»: мать погибшего школьника — о смерти своего сына
Женщина усомнилась в причинах гибели сына
Жительница села Улыбино Искитимского района рассказала журналисту НГС о смерти своего 14-летнего сына. На подростка упали металлические футбольные ворота.
Женщина пояснила, что вчера, 2 июня, около 14 часов отпустила сына погулять, а через три часа к ней прибежал заплаканный одноклассник ее ребенка.
— Весь в слезах говорит: «Ваш сын умер». Я говорю: «Как умер?!» Я побежала туда, а он уже лежит. Я давай его обнимать, целовать, а у него из ушей, изо рта, из носа шла кровь. Он играл в футбол, трюки делал, а эта железка на него упала, — рассказала НГС женщина.
Она добавила, что ее сын был «позитивным, активным, ходил на все кружки, везде участвовал». При этом женщина усомнилась в том, что подросток сам виноват в своей гибели.
— Он весит 40 килограммов, как нужно так раскачать ворота, чтобы железо на него упало? Следствие разберется, — отметила мать подростка.
По ее словам, похороны ребенка пройдут завтра, 4 июня, в селе Улыбино.
Трагедия произошла на стадионе местного спорткомплекса. По версии Следственного комитета, группа подростков играла на стадионе в футбол. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности.