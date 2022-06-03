«Он весит 40 килограммов — как можно так раскачать ворота?»: мать погибшего школьника — о смерти своего сына

Трагедия произошла на стадионе местного спорткомплекса. По версии Следственного комитета, группа подростков играла на стадионе в футбол. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности.

