СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 61.58
eur 64.91
Тема дняКак выглядят ворота, задавившие школьника
Все новости
Все новости

Как выглядят футбольные ворота, которые убили 14-летнего подростка, — фото с места происшествия

Корреспондент НГС Виктор Бобровников в настоящее время работает в селе, где умер школьник

1 727
Со стадиона унесли все футбольные ворота, а не только те, что стали причиной гибели

Со стадиона унесли все футбольные ворота, а не только те, что стали причиной гибели

Поделиться

Сегодня, 3 июня, в селе Улыбино Искитимского района работают следователи. Они выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника, которого накануне насмерть придавило футбольными воротами на стадионе местного спорткомплекса.

В настоящее время спорткомплекс закрыт для посещения, но журналисту НГС Виктору Бобровникову удалось сфотографировать место трагедии. Ворота сейчас унесли со стадиона.

Так выглядит стадион на территории спортивного комплекса в селе Улыбино

Так выглядит стадион на территории спортивного комплекса в селе Улыбино

Поделиться

На этом месте еще вчера стояли футбольные ворота, возле которых часто играли дети

На этом месте еще вчера стояли футбольные ворота, возле которых часто играли дети

Поделиться

Ворота, которые, по словам очевидцев, упали на грудь 14-летнему подростку, сегодня лежат в стороне

Ворота, которые, по словам очевидцев, упали на грудь 14-летнему подростку, сегодня лежат в стороне

Поделиться

Здание спорткомплекса закрыто, руководство дает показания

Здание спорткомплекса закрыто, руководство дает показания

Поделиться

Трагедия произошла вечером 2 июня. По данным Следственного комитета, группа подростков играла на стадионе в футбол. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности.

воротапогибподростокфутбол
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2