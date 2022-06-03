Как выглядят футбольные ворота, которые убили 14-летнего подростка, — фото с места происшествия
Корреспондент НГС Виктор Бобровников в настоящее время работает в селе, где умер школьник
Сегодня, 3 июня, в селе Улыбино Искитимского района работают следователи. Они выясняют обстоятельства гибели 14-летнего школьника, которого накануне насмерть придавило футбольными воротами на стадионе местного спорткомплекса.
В настоящее время спорткомплекс закрыт для посещения, но журналисту НГС Виктору Бобровникову удалось сфотографировать место трагедии. Ворота сейчас унесли со стадиона.
Трагедия произошла вечером 2 июня. По данным Следственного комитета, группа подростков играла на стадионе в футбол. После игры 14-летний школьник начал выполнять на воротах «гимнастические упражнения». В результате металлическая конструкция обрушилась на него. Подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о халатности.