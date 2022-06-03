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14-летнего школьника убило футбольными воротами под Новосибирском

Подросток выполнял упражнения на незакрепленной металлической конструкции

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Следователи определяются с должностным лицом, ответственным за установку ворот

Следователи определяются с должностным лицом, ответственным за установку ворот

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 14-летнего подростка на футбольном поле в Новосибирской области.

Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.

Трагедия произошла 2 июня в селе Улыбино Искитимского района. Школьник решил поиграть со знакомыми ребятами в футбол на стадионе местного спорткомплекса. После игры подросток, по словам следователей, «начал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах», которые перевернулись и упали на него.

— От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия, — сообщила Зязева.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.

В январе челябинский 10-классник умер во время урока физкультуры. 16-летний подросток упал замертво на третьем круге беговой разминки

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