14-летнего школьника убило футбольными воротами под Новосибирском
Подросток выполнял упражнения на незакрепленной металлической конструкции
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 14-летнего подростка на футбольном поле в Новосибирской области.
Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Новосибирской области Кристина Зязева.
Трагедия произошла 2 июня в селе Улыбино Искитимского района. Школьник решил поиграть со знакомыми ребятами в футбол на стадионе местного спорткомплекса. После игры подросток, по словам следователей, «начал выполнять гимнастические упражнения на игровых незакрепленных воротах», которые перевернулись и упали на него.
— От полученных телесных повреждений смерть наступила на месте происшествия, — сообщила Зязева.
По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Расследование обстоятельств трагедии продолжается.
В январе челябинский 10-классник умер во время урока физкультуры. 16-летний подросток упал замертво на третьем круге беговой разминки