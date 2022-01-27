Девятиклассник умер на уроке физкультуры. Почему в российских школах не учат спасать детей, как это делают в США

В копейской школе
— Урок физкультуры у этого класса был вторым по счету. Дети начали разминку как обычно, с пробежки. После двух кругов Саше (имя изменено. — Прим. ред.) стало плохо, он упал, изо рта у него пошла кровь, — рассказала исполняющая обязанности директора школы Людмила Ердакова. — Заниматься физкультурой ему можно было, у него была основная группа здоровья, никаких противопоказаний от занятий не было. Ребенок был абсолютно здоров. В 2021 году был проведен медицинский осмотр, который не показал никаких проблем у него ни с сердцем, ни других заболеваний не было выявлено. Я и у мамы сразу спросила, когда она пришла сегодня в школу, были ли какие-то заболевания у него. Она сказала, что нет, всё [было] хорошо.
По словам Людмилы Ердаковой, после того, как мальчик упал, учитель физкультуры сразу побежал за школьным медиком.
— Она находилась в своем кабинете, и в это же время в школе были еще два врача детской поликлиники, которые пришли на медосмотр первоклассников, — продолжила руководитель. — Они втроем начали оказывать первую медпомощь. Параллельно была вызвана скорая помощь. Четыре раза мы пытались ускорить процесс — звонили в скорую, нам сообщали, что уже едут, в пути. Нам, конечно, казалось, что это очень долго происходило. Но на самом деле прошло где-то минут 8–9, и реанимация уже была здесь.
Как сообщили 74.RU в региональном Министерстве здравоохранения, от вызова до приезда скорой на место происшествия прошло 9 минут.
Исполняющая обязанности директора образовательного учреждения уточнила, что реанимационные мероприятия мальчику проводили почти полтора часа. Сердце ребенка несколько раз начинало работать.
— Три раза нам показалось, что всё хорошо. Три раза мы говорили: «Слава богу, слава богу». Но, к сожалению, нет, — со слезами на глазах продолжила руководитель. — Он начинал дышать самостоятельно буквально несколько секунд, и потом опять дыхание пропадало, сердце не заводилось. Все медицинские препараты, которые необходимы были при такой ситуации, были на месте. Я просто задала вопрос: «Нужен ли какой-то специалист, кардиолог?», сказали, у них всё при себе есть. Но, несмотря на это, ребенка не получилось спасти.
Учитель физкультуры, который был на уроке, работает в этой школе с 2011 года. Он сказал, что не видел раньше падающих на занятии в обморок детей.
— Всё произошло быстро. Я не успел даже испугаться, увидел, что он упал, понял, что мои действия не помогут, и побежал за врачом и за руководством, чтобы с детьми кто-то находился, — рассказал 74.RU педагог. — С момента, как ребенок упал и до прихода врачей, прошло минут 4–5.
В Министерстве здравоохранения Челябинской области отмечают, что в регионе такие случаи единичны и все они находятся на особом контроле.
По нашему запросу в областном Минздраве подняли статистику смертей в школах Южного Урала. За последние пять лет таких случаев было четыре: 1 — в 2019 году, два — в 2020-м и 1 — в 2022 году.
На федеральном уровне широкой огласке данные придали в 2017 году. Тогда глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что за год на уроках физкультуры умерли более 200 детей. Минздрав РФ заявил, что необходимо решать проблему путем углубления профилактических медицинских осмотров в школах.
Как они проходят сейчас, 74.RU рассказала заведующая профилактическим отделением челябинской детской поликлиники
— В документе для каждого возраста прописан определенный перечень специалистов и обследований. Каждая медицинская организация формирует график самостоятельно. В возрасте 16 лет проходят педиатра, хирурга, стоматолога, уролога, эндокринолога, невролога, ортопеда, офтальмолога, лора, гинеколога и психиатра. Из лабораторных обследований — общий анализ крови и мочи. ЭКГ проводится в возрасте 15 и 17 лет, — перечислила Мария Леонова. — Если врач замечает какие-то изменения, то потом несовершеннолетнего приглашают на повторный осмотр, назначаются дополнительные лабораторные и инструментальные обследования.
Когда произошла трагедия в Копейске, в очередной раз подняли вопрос наличия медиков в школе. Должны ли они там быть? Если да, при каких условиях?
По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, правил или нормативных актов, по которым определяется количество медиков, обслуживающих образовательную организацию, в системе образования нет. Подавляющую часть школ региона обслуживают врачи, приходящие из поликлиник, с которыми заключается договор.
— В школе что требуется от медика? Профилактический осмотр, контроль за проведением вакцинации, контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием. Медицинские манипуляции не осуществляются и не могут осуществляться в школе, — говорит Елена Коузова. Что касается медосмотров, то их проводят либо в образовательной организации, либо в поликлиниках. Это отлаженный процесс.
Член Союза педиатров России, основатель «Центра формирования здорового образа жизни» Ирина Добрецова подчеркивает: главное, чтобы медосмотр был не профанацией.
— Должен быть качественный уровень проведения диспансеризации. Сделали ЭКГ, что-то не понравилось — назначили исследование с нагрузкой. Расшифровка электрокардиограммы — это целая наука. Есть много различных критериев, которые указывают на то, что надо сделать дополнительное обследование. Не то что посмотрел — все зубцы на месте и успокоился, — предупреждает Ирина Добрецова. — С другой стороны, родители должны быть более внимательны к здоровью своего ребенка. Если у него были обмороки, какие-то другие предвестники, или у кого-то в семье в молодом возрасте были проблемы со здоровьем, нужно глубоко обследовать школьника. В противном случае — да, случаются такие истории. Вроде бы, дети проходили все обследования, не имели противопоказаний, а раз — и остановка сердца. Недавно тоже случай был — кто-то подтягивался на турнике. Трагедией всё закончилось.
Врач считает, что в школах в обязательном порядке должны быть дефибрилляторы. Пример США показывает, что это оборудование позволяет спасать жизни детей, если реанимационной бригады нет поблизости.
— Там ЭКГ при плановом обследовании школьникам никто не делает, но у них есть дефибриллятор. Чуть ли не сами родители его покупают, — рассказывает Ирина Добрецова. — Если случается остановка сердца, огромную роль играет именно он. Активную сердечно-легочную реанимацию в первые минуты, если нет ее — больной погибает, а если есть — выживаемость до 80 процентов.
Автоматические наружные дефибрилляторы — уже тренд во всем мире. Они находятся в общественных местах, в магазинах, аэропортах, на вокзалах. Руководитель школы первой помощи и спасения на воде «Акваспас» Дмитрий Микрюков утверждает, что применять их может научиться каждый. Но даже если нет таких навыков, потенциальная польза в экстренной ситуации намного превышает потенциальный вред.
— На просторах интернета появилось видео, которое создала одна из Санкт-Петербургских школ, они по таймингу четко разделили происходящее в Копейске и сравнили с аналогичной ситуацией с подростком на уроке физкультуры в США. Там был включен в оказание первой помощи автоматический наружный дефибриллятор, в итоге ребенок выжил, — рассказывает Дмитрий Микрюков. — Использование дефибриллятора давно было предложено сообществом, экспертами по первой помощи. С 2018 года, к сожалению, это предложение зависло в воздухе, на уровне всех инстанций, которые принимают это решение.
По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, председателя Центрального совета «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, стоимость дефибриллятора — 100–150 тысяч рублей. Она считает, что в бюджет реально внести эти разовые расходы, учитывая количество школьников и время, которое они проводят в образовательных организациях.
— Возрастает количество заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертей в результате внезапной остановки сердца, как у взрослых, так и у детей, к сожалению, — говорит Ирина Волынец.
— И это не потому, что у них на каждом углу врачи, а потому что люди умеют оказывать первую медицинскую помощь — это в порядке вещей. Там невозможно получить квалификацию, устроиться на работу, если ты не сдал нормы, — рассказывает детский омбудсмен.
Ирина Волынец намерена запустить в Татарстане проект по обучению детей оказанию первой медицинской помощи.
— Как оказать неотложную помощь — должны знать не только врачи, медсестры и учитель физкультуры, но и родители, и дети, — соглашается педиатр Ирина Добрецова. — Пока эта система по обучению плохо развита. Должна быть реформа.