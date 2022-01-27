Девятиклассник умер на уроке физкультуры. Почему в российских школах не учат спасать детей, как это делают в США

Исполняющая обязанности директора образовательного учреждения уточнила, что реанимационные мероприятия мальчику проводили почти полтора часа. Сердце ребенка несколько раз начинало работать.



— Три раза нам показалось, что всё хорошо. Три раза мы говорили: «Слава богу, слава богу». Но, к сожалению, нет, — со слезами на глазах продолжила руководитель. — Он начинал дышать самостоятельно буквально несколько секунд, и потом опять дыхание пропадало, сердце не заводилось. Все медицинские препараты, которые необходимы были при такой ситуации, были на месте. Я просто задала вопрос: «Нужен ли какой-то специалист, кардиолог?», сказали, у них всё при себе есть. Но, несмотря на это, ребенка не получилось спасти.



Учитель физкультуры, который был на уроке, работает в этой школе с 2011 года. Он сказал, что не видел раньше падающих на занятии в обморок детей.



— Всё произошло быстро. Я не успел даже испугаться, увидел, что он упал, понял, что мои действия не помогут, и побежал за врачом и за руководством, чтобы с детьми кто-то находился, — рассказал 74.RU педагог. — С момента, как ребенок упал и до прихода врачей, прошло минут 4–5.