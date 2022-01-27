27 января четверг
СЕЙЧАС -23°С
Пробки 4/10
usd 78.94
eur 89.15
Тема дняПочему в дискаунтере дешевле: сравнение продуктов
Все новости
Все новости

Девятиклассник умер на уроке физкультуры. Почему в российских школах не учат спасать детей, как это делают в США

Смотрим, как возвращали к жизни ученика, на медосмотре у которого не выявили никаких отклонений

2 465
20Обсудить

Поделиться

По данным руководства копейской школы <nobr class="_">№ 7</nobr>, ученик девятого класса был здоров

По данным руководства копейской школы № 7, ученик девятого класса был здоров

Поделиться

В копейской школе № 7 Челябинской области на уроке физкультуры умер ученик девятого класса. 16-летний мальчик упал во время беговой разминки на третьем круге. Руководитель школы Людмила Ердакова утверждает, что подросток проходил в прошлом году медосмотр, отклонений в здоровье у него не было выявлено. Подобные случаи, когда, на первый взгляд, здоровым школьникам становится плохо посреди урока, периодически происходят и в других городах России. Пять лет тому назад была озвучена страшная цифра — за год в школах страны умерли 211 учеников. Тогда к обсуждению этой темы активно подключились и врачи, и депутаты, и родители. Были инициативы сделать медосмотр углубленным, закупить дефибрилляторы, массово начать обучение оказанию первой медицинской помощи. Как обстоят дела сейчас? Изучаем случай в Копейске, сравниваем опыт наших школ и зарубежных вместе с экспертами.

— Урок физкультуры у этого класса был вторым по счету. Дети начали разминку как обычно, с пробежки. После двух кругов Саше (имя изменено. — Прим. ред.) стало плохо, он упал, изо рта у него пошла кровь, — рассказала исполняющая обязанности директора школы Людмила Ердакова. — Заниматься физкультурой ему можно было, у него была основная группа здоровья, никаких противопоказаний от занятий не было. Ребенок был абсолютно здоров. В 2021 году был проведен медицинский осмотр, который не показал никаких проблем у него ни с сердцем, ни других заболеваний не было выявлено. Я и у мамы сразу спросила, когда она пришла сегодня в школу, были ли какие-то заболевания у него. Она сказала, что нет, всё [было] хорошо.

Трагедия произошла в этом спортзале

Трагедия произошла в этом спортзале

Поделиться

По словам Людмилы Ердаковой, после того, как мальчик упал, учитель физкультуры сразу побежал за школьным медиком.

— Она находилась в своем кабинете, и в это же время в школе были еще два врача детской поликлиники, которые пришли на медосмотр первоклассников, — продолжила руководитель. — Они втроем начали оказывать первую медпомощь. Параллельно была вызвана скорая помощь. Четыре раза мы пытались ускорить процесс — звонили в скорую, нам сообщали, что уже едут, в пути. Нам, конечно, казалось, что это очень долго происходило. Но на самом деле прошло где-то минут 8–9, и реанимация уже была здесь.

Как сообщили 74.RU в региональном Министерстве здравоохранения, от вызова до приезда скорой на место происшествия прошло 9 минут.

Сперва помощь мальчику оказывали три врача — школьный медик и два врача детской поликлиники, которые пришли для проведения медосмотра первоклассников

Сперва помощь мальчику оказывали три врача — школьный медик и два врача детской поликлиники, которые пришли для проведения медосмотра первоклассников

Поделиться

Затем приехала реанимационная бригада

Затем приехала реанимационная бригада

Поделиться

Исполняющая обязанности директора образовательного учреждения уточнила, что реанимационные мероприятия мальчику проводили почти полтора часа. Сердце ребенка несколько раз начинало работать.

— Три раза нам показалось, что всё хорошо. Три раза мы говорили: «Слава богу, слава богу». Но, к сожалению, нет, — со слезами на глазах продолжила руководитель. — Он начинал дышать самостоятельно буквально несколько секунд, и потом опять дыхание пропадало, сердце не заводилось. Все медицинские препараты, которые необходимы были при такой ситуации, были на месте. Я просто задала вопрос: «Нужен ли какой-то специалист, кардиолог?», сказали, у них всё при себе есть. Но, несмотря на это, ребенка не получилось спасти.

Учитель физкультуры, который был на уроке, работает в этой школе с 2011 года. Он сказал, что не видел раньше падающих на занятии в обморок детей.

— Всё произошло быстро. Я не успел даже испугаться, увидел, что он упал, понял, что мои действия не помогут, и побежал за врачом и за руководством, чтобы с детьми кто-то находился, — рассказал 74.RU педагог. — С момента, как ребенок упал и до прихода врачей, прошло минут 4–5.

Учитель физкультуры считает, что действовал быстро в этой ситуации

Учитель физкультуры считает, что действовал быстро в этой ситуации

Поделиться

В Министерстве здравоохранения Челябинской области отмечают, что в регионе такие случаи единичны и все они находятся на особом контроле.

По нашему запросу в областном Минздраве подняли статистику смертей в школах Южного Урала. За последние пять лет таких случаев было четыре: 1 — в 2019 году, два — в 2020-м и 1 — в 2022 году.

На федеральном уровне широкой огласке данные придали в 2017 году. Тогда глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что за год на уроках физкультуры умерли более 200 детей. Минздрав РФ заявил, что необходимо решать проблему путем углубления профилактических медицинских осмотров в школах.

Как они проходят сейчас, 74.RU рассказала заведующая профилактическим отделением челябинской детской поликлиники № 8 Мария Леонова. По ее словам, этот процесс строго регламентирован приказом Минздрава.

— В документе для каждого возраста прописан определенный перечень специалистов и обследований. Каждая медицинская организация формирует график самостоятельно. В возрасте 16 лет проходят педиатра, хирурга, стоматолога, уролога, эндокринолога, невролога, ортопеда, офтальмолога, лора, гинеколога и психиатра. Из лабораторных обследований — общий анализ крови и мочи. ЭКГ проводится в возрасте 15 и 17 лет, — перечислила Мария Леонова. — Если врач замечает какие-то изменения, то потом несовершеннолетнего приглашают на повторный осмотр, назначаются дополнительные лабораторные и инструментальные обследования.

Поделиться

Когда произошла трагедия в Копейске, в очередной раз подняли вопрос наличия медиков в школе. Должны ли они там быть? Если да, при каких условиях?

По словам первого заместителя министра образования и науки Челябинской области Елены Коузовой, правил или нормативных актов, по которым определяется количество медиков, обслуживающих образовательную организацию, в системе образования нет. Подавляющую часть школ региона обслуживают врачи, приходящие из поликлиник, с которыми заключается договор.

— В школе что требуется от медика? Профилактический осмотр, контроль за проведением вакцинации, контроль за санитарно-эпидемиологическим благополучием. Медицинские манипуляции не осуществляются и не могут осуществляться в школе, — говорит Елена Коузова. Что касается медосмотров, то их проводят либо в образовательной организации, либо в поликлиниках. Это отлаженный процесс.

В каждом возрасте детей осматривает определенный круг врачей

В каждом возрасте детей осматривает определенный круг врачей

Поделиться

Член Союза педиатров России, основатель «Центра формирования здорового образа жизни» Ирина Добрецова подчеркивает: главное, чтобы медосмотр был не профанацией.

— Должен быть качественный уровень проведения диспансеризации. Сделали ЭКГ, что-то не понравилось — назначили исследование с нагрузкой. Расшифровка электрокардиограммы — это целая наука. Есть много различных критериев, которые указывают на то, что надо сделать дополнительное обследование. Не то что посмотрел — все зубцы на месте и успокоился, — предупреждает Ирина Добрецова. — С другой стороны, родители должны быть более внимательны к здоровью своего ребенка. Если у него были обмороки, какие-то другие предвестники, или у кого-то в семье в молодом возрасте были проблемы со здоровьем, нужно глубоко обследовать школьника. В противном случае — да, случаются такие истории. Вроде бы, дети проходили все обследования, не имели противопоказаний, а раз — и остановка сердца. Недавно тоже случай был — кто-то подтягивался на турнике. Трагедией всё закончилось.

ЭКГ важно уметь правильно читать, неопытный врач может легко пропустить нарушения в работе сердца

ЭКГ важно уметь правильно читать, неопытный врач может легко пропустить нарушения в работе сердца

Поделиться

Врач считает, что в школах в обязательном порядке должны быть дефибрилляторы. Пример США показывает, что это оборудование позволяет спасать жизни детей, если реанимационной бригады нет поблизости.

— Там ЭКГ при плановом обследовании школьникам никто не делает, но у них есть дефибриллятор. Чуть ли не сами родители его покупают, — рассказывает Ирина Добрецова. — Если случается остановка сердца, огромную роль играет именно он. Активную сердечно-легочную реанимацию в первые минуты, если нет ее — больной погибает, а если есть — выживаемость до 80 процентов.

Автоматические наружные дефибрилляторы — уже тренд во всем мире. Они находятся в общественных местах, в магазинах, аэропортах, на вокзалах. Руководитель школы первой помощи и спасения на воде «Акваспас» Дмитрий Микрюков утверждает, что применять их может научиться каждый. Но даже если нет таких навыков, потенциальная польза в экстренной ситуации намного превышает потенциальный вред.

Эксперты утверждают, что пользоваться дефибриллятором может научиться каждый

Эксперты утверждают, что пользоваться дефибриллятором может научиться каждый

Поделиться

— На просторах интернета появилось видео, которое создала одна из Санкт-Петербургских школ, они по таймингу четко разделили происходящее в Копейске и сравнили с аналогичной ситуацией с подростком на уроке физкультуры в США. Там был включен в оказание первой помощи автоматический наружный дефибриллятор, в итоге ребенок выжил, — рассказывает Дмитрий Микрюков. — Использование дефибриллятора давно было предложено сообществом, экспертами по первой помощи. С 2018 года, к сожалению, это предложение зависло в воздухе, на уровне всех инстанций, которые принимают это решение.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Татарстане, председателя Центрального совета «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, стоимость дефибриллятора — 100–150 тысяч рублей. Она считает, что в бюджет реально внести эти разовые расходы, учитывая количество школьников и время, которое они проводят в образовательных организациях.

— Возрастает количество заболеваний сердечно-сосудистой системы и смертей в результате внезапной остановки сердца, как у взрослых, так и у детей, к сожалению, — говорит Ирина Волынец.

— И это не потому, что у них на каждом углу врачи, а потому что люди умеют оказывать первую медицинскую помощь — это в порядке вещей. Там невозможно получить квалификацию, устроиться на работу, если ты не сдал нормы, — рассказывает детский омбудсмен.

Ирина Волынец намерена запустить в Татарстане проект по обучению детей оказанию первой медицинской помощи.

— Как оказать неотложную помощь — должны знать не только врачи, медсестры и учитель физкультуры, но и родители, и дети, — соглашается педиатр Ирина Добрецова. — Пока эта система по обучению плохо развита. Должна быть реформа.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

спасение ребенкаурок физкультурыдетский медосмотрсмерть ребенка в школе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter