В Новосибирске будут судить топ-менеджера «Мираторга»
Ему грозит до девяти дет лишения свободы
Прокуратура направила в Калининский районный суд Новосибирска материалы уголовного дела в отношении главы новосибирского дивизиона компании «Мираторг» Алексея Курдюкова. Против него выдвинуто обвинение в коммерческом подкупе (
— В 2020–2021 годах руководитель общества получал от представителей коммерческих организаций, оказывающих услуги по перевозке товаров, денежные средства за увеличение количества заказов и дальнейшее сотрудничество, — сказано в официальном сообщении региональной прокуратуры.
Следствие также считает, что Курдюков получил 500 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа от представителя предпринимателя за продажу продукции агрохолдинга в обход дистрибьютора. Суммарный незаконный доход превысил
Ч. 6, п. «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) предусматривает следующие варианты наказаний: штраф от одного до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.
Алексея Курдюкова задержали и арестовали в августе 2021 года. В головном офисе компании тогда сообщили, что глава новосибирского дивизиона использовал свое служебное положение для вымогательства средств с логистических фирм. Якобы он требовал с них по 3% от месячного оборота в качестве личного вознаграждения за покровительство.
— Компания придерживается политики нетерпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением и по отношению к своим сотрудникам, и к представителям компаний-контрагентов, — прокомментировали тогда в пресс-службе «Мираторга».
В октябре 2021 года Алексея Курдюкова отпустили из СИЗО под домашний арест, запретив ему пользоваться телефоном и интернетом.