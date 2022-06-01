В Новосибирске будут судить топ-менеджера «Мираторга»

Ч. 6, п. «г» ч. 7, ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в крупном размере) предусматривает следующие варианты наказаний: штраф от одного до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.