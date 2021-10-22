Топ-менеджера «Мираторга» отпустили под домашний арест из СИЗО

В Новосибирске суд изменил меру пресечения главе новосибирского дивизиона ООО «ТК Мираторг» Алексею Курдюкову. Его отпустили из СИЗО на домашний арест. Кроме того, ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.



— Обвиняемому в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ (коммерческий подкуп), Курдюкову А. А. изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в сообщении пресс-службы Калининского районного суда.