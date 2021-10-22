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Топ-менеджера «Мираторга» отпустили под домашний арест из СИЗО

Главу новосибирского дивизиона компании Алексея Курдюкова подозревают в коммерческом подкупе

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По данным следствия, Курдюков вымогал с логистических фирм по 3% от месячного оборота за увеличение объема перевозок

По данным следствия, Курдюков вымогал с логистических фирм по 3% от месячного оборота за увеличение объема перевозок

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В Новосибирске суд изменил меру пресечения главе новосибирского дивизиона ООО «ТК Мираторг» Алексею Курдюкову. Его отпустили из СИЗО на домашний арест. Кроме того, ему запретили пользоваться телефоном и интернетом.

— Обвиняемому в совершении ряда преступлений, предусмотренных статьей 204 УК РФ (коммерческий подкуп), Курдюкову А. А. изменена мера пресечения на домашний арест с запретом пользования средств связи и информационно-телекоммуникационной сети Интернет, — говорится в сообщении пресс-службы Калининского районного суда.

В суде корреспонденту НГС уточнили, что при рассмотрении ходатайства следователя о продлении срока заключения в СИЗО суд не нашел оснований для его удовлетворения. Было решено смягчить бизнесмену меру пресечения свободы. Впрочем, в СК еще могут обжаловать данное постановление.

Курдюкова задержали и арестовали в последних числах августа 2021 года на основании подозрения в коммерческом подкупе. В головном офисе компании тогда сообщили о том, что глава новосибирского дивизиона использовал свое служебное положение для вымогательства средств с логистических фирм. Якобы он требовал с них по 3% от месячного оборота в качестве личного вознаграждения за покровительство.

Задержан Курдюков был сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка МВД и службы экономической безопасности «Мираторга». В уголовном деле Курдюкова речь идет о событиях в период с июля 2020-го по май 2021 года, согласно данным СК, общая сумма незаконного вознаграждения топ-менеджеру превысила 1,5 млн рублей.

— Компания придерживается политики нетерпимости к воровству, коррупции, злоупотреблениям служебным положением и по отношению к своим сотрудникам, и к представителям компаний-контрагентов. Для сотрудников любого уровня компании категорически неприемлемо лоббирование чьих-либо коммерческих интересов, что является стандартным правилом как в российской бизнес-практике, так и в международной, — комментировали ранее в пресс-службе «Мираторга».

В июне 2021 года летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков был задержан с поличным в Подмосковье при получении 1,5 миллиона рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Его подозревают в совершении преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

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