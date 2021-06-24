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Летного директора S7 задержали при получении взятки — пилот хотел летать на первом в России Airbus A320neo

Мансура Бадракова задержали при получении 1,5 миллиона рублей

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Задержание проводили сотрудники управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ

Задержание проводили сотрудники управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ

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В Подмосковье задержан летный директор авиакомпании S7

Летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков задержан с поличным в Подмосковье при получении 1,5 миллиона рублей за трудоустройство на должность пилота первого в России лайнера Airbus A320neo. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник. Согласно этой информации, задержанному вменяется совершение преступления по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере).

Задержание проводили сотрудники управления «Т» службы экономической безопасности ФСБ РФ. Бадракова подозревают в содействии в трудоустройстве пилота в компании на первый из девяти новейших самолетов Airbus A320neo в России.

S7 Airlines ожидают в 2021 году поступления девяти новейших самолетов Airbus A320/321neo. Всего российские авиакомпании получат в этом году больше 90 таких самолетов.

Периодически компания S7 упоминается в СМИ в контексте инцидентов. Так, в ночь на 10 июня пилот самолета Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, снес временную мачту освещения в Толмачёво. Его отстранили от полетов.

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S7 Airlinesскандал
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