Пилота S7 отстранили от полетов после того, как он перепутал разметку в Толмачёво

Пилота S7 отстранили от полетов после инцидента в Толмачёво
После происшествия в аэропорту Новосибирска командира самолета Airbus A-321 отстранили от полетов — воздушное судно врезалось в стойку временного освещения. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-службе авиакомпании S7.
— Пилот отстранен от полетов до окончания расследования данного события, которое ведет комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации. Это стандартная процедура, согласно регламентам авиационной безопасности, пока идет расследование авиаинцидента, — рассказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова.
Ранее представители авиакомпании объяснили, что причины инцидента в Толмачёво связаны со строительными работами в аэропорту.
— На перроне был перенесен маршрут руления и нанесена новая временная разметка желтого цвета. Старая разметка закрашена серой краской, которая блестит на солнце и хорошо просматривается на фоне бетонного перрона, — рассказали в S7. В результате командир воздушного судна при рулении на предварительный старт принял старую разметку за новую.
Авиаинцидент произошел вечером 9 июня, в 20:40, в новосибирском аэропорту. В то время самолет Airbus A-321, следовавший по маршруту Новосибирск — Москва, при выполнении руления на взлет столкнулся со стойкой временного освещения.
Как сообщили в Западно-Сибирском Следственном управлении на транспорте, на борту воздушного судна находились 183 пассажира, из них 7 детей. В результате произошедшего никто не пострадал. Самолет был вынужден вернуться на стоянку, а пассажирам предоставили резервный борт с новым экипажем. По факту происшествия комиссия Западно-Сибирского МТУ Росавиации проводит расследование.
В конце мая НГС рассказывал, как самолет Новосибирск — Москва задержали на 12 часов из-за неисправности.