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На Шлюзе загорелся частный дом

Пострадавших в пожаре нет

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Пожарные выехали на место возгорания в 21:43

Пожарные выехали на место возгорания в 21:43

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Вечером во вторник, 31 мая, в Советском районе Новосибирска загорелся частный дом на улице Шлюзовой.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожарные выехали на место возгорания в 21:43. Через семь минут на месте возгорания пожарные увидели, что кровля здания горит по всей площади. Ликвидировать открытое горение удалось к 22:08. Пострадавших, уточнили в ведомстве, нет.

Сегодня вечером на территории храма в честь святых Новомучеников и Исповедников Российских в Новосибирске загорелось деревянное здание.

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