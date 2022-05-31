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На территории храма на Немировича-Данченко полыхает деревянное здание — видео пожара

Огонь полностью охватил строение

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В 20:36 огонь локализовали пожарные

В 20:36 огонь локализовали пожарные

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Вечером во вторник 31 мая на территории храма в честь Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Новосибирске загорелось деревянное здание. Об этом в редакцию НГС сообщил очевидец, приславший видеозапись пожара.

Судя по видео, деревянное здание (предположительно часовня) полностью охватил огонь. Пожар видно за территорией храма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожарные выехали по адресу Немировича-Данченко, 120/1 в 20 часов 12 минут. По оперативной информации, горит отдельно стоящее деревянное здание, принадлежащее храму. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 20 часов 36 минут огонь локализовали.

Вчера в офисном здании на улице Орджоникидзе, 40 в Новосибирске произошел пожар.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что в 20 часов 55 минут открытое горение ликвидировали. Пострадавших в пожаре нет.

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