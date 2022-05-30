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Офисное здание горит в центре Новосибирска — спасатели эвакуируют баллоны с газом

Тушение идет по повышенному рангу

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На месте работают пожарные расчеты

На месте работают пожарные расчеты

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Сегодня днем, 30 мая, в офисном здании на улице Орджоникидзе, 40 в Новосибирске произошел пожар.

— В 13:11 пожарные расчеты выехали на вызов. Установлено, что возгорание происходит в цокольном этаже административного здания. Складские помещения были закрыты, из них шел дым. Их вскрыли, из помещения эвакуировали несколько ацетиленовых баллонов. Спасатели работают по повышенному рангу. По оперативной информации, пострадавших нет, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Из склада эвакуировали несколько ацетиленовых баллонов

Из склада эвакуировали несколько ацетиленовых баллонов

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В настоящий момент спасатели продолжают тушить возгорание.

27 мая в 9-этажке вспыхнул пожар — люди просили о помощи, не всем удалось эвакуироваться самостоятельно.

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