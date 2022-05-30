Офисное здание горит в центре Новосибирска — спасатели эвакуируют баллоны с газом
Тушение идет по повышенному рангу
Сегодня днем, 30 мая, в офисном здании на улице Орджоникидзе, 40 в Новосибирске произошел пожар.
— В 13:11 пожарные расчеты выехали на вызов. Установлено, что возгорание происходит в цокольном этаже административного здания. Складские помещения были закрыты, из них шел дым. Их вскрыли, из помещения эвакуировали несколько ацетиленовых баллонов. Спасатели работают по повышенному рангу. По оперативной информации, пострадавших нет, — сообщил НГС руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
В настоящий момент спасатели продолжают тушить возгорание.
27 мая в 9-этажке вспыхнул пожар — люди просили о помощи, не всем удалось эвакуироваться самостоятельно.