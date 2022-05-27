В 9-этажке вспыхнул пожар — люди просили о помощи, не всем удалось эвакуироваться самостоятельно

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9-этажке вспыхнул пожар — люди просили о помощи, не всем удалось эвакуироваться самостоятельно
Горела квартира на шестом этаже
Сегодня вечером, 27 мая, в квартире, расположенной на шестом этаже дома на улице Новосибирской в Ленинском районе, произошел пожар.
— Сообщении о возгорании поступило в 18:31. На момент прибытия из окон шестого этажа шел черный дым. Была угроза возгорания седьмого этажа, — рассказал руководитель пресс-службы регионального МЧС Павел Винаков.
15 человек, включая 3 детей, эвакуировались самостоятельно. На 9-м этаже люди просили помощи. Спасатели эвакуировали 3 человек.
В итоге возгорание удалось потушить, обошлось без пострадавших.
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек — их тела нашли после пожара. Всё произошло 18 мая вечером в квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Кировском районе.