После пожара в пятиэтажке на Сибиряков-Гвардейцев нашли два трупа
Характер их смерти предстоит установить следователям
Сегодня вечером, 18 мая, в двухкомнатной квартире в доме на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Кировском районе Новосибирска произошел пожар. Фото последствий опубликовал паблик Новосибирской службы эвакуации в соцсети «ВКонтакте».
В Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что в квартире были найдены два трупа. Характер их смерти предстоит установить.
В региональном МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 18:45.
— В течение семи минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место вызова. В это время горела двухкомнатная квартира на первом этаже. Сотрудники МЧС России приступили к ликвидации возгорания, в том числе пришлось срезать оконную решетку, чтобы попасть в квартиру через окно. Из-за сильного задымления в подъезде с верхних этажей эвакуировали четыре человека. Через 20 минут после прибытия первых пожарных расчетов открытое горение было ликвидировано на площади 20 кв. метров, — сообщил замруководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артем Щербаков.
15 мая во время пожара в частном доме Кировского района погиб 4-летний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.