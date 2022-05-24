Избил самодельной битой и поджег: задержан сибиряк, обвиняемый в жестокой расправе над двумя людьми

— По версии следствия, он нанес не менее 20 ударов по различным частям тела 48-летнему мужчине, не менее 20 ударов женщине. После этого взял нож и нанес не менее одного удара в область живота потерпевшей. Затем нашел в квартире емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил по всей площади квартиры, поджег и скрылся с места преступления, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.