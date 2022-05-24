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Избил самодельной битой и поджег: задержан сибиряк, обвиняемый в жестокой расправе над двумя людьми

Против мужчины возбуждено уголовное дело

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Ссора между людьми во время застолья закончилась трагедией

Ссора между людьми во время застолья закончилась трагедией

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Следователи возбудили уголовное дело за убийство двух человек — их тела нашли после пожара. Всё произошло 18 мая вечером в квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40 в Кировском районе.

По версии следствия, 37-летний мужчина выпивал с 48-летним мужчиной и женщиной, когда произошла ссора. Обвиняемый взял самодельную биту и решил расквитаться с обидчиками.

— По версии следствия, он нанес не менее 20 ударов по различным частям тела 48-летнему мужчине, не менее 20 ударов женщине. После этого взял нож и нанес не менее одного удара в область живота потерпевшей. Затем нашел в квартире емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, разлил по всей площади квартиры, поджег и скрылся с места преступления, — объяснили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Обвиняемого задержали. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

15 мая во время пожара в частном доме Кировского района погиб 4-летний ребенок. Следователи возбудили уголовное дело.

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