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«Ехали без шлемов и показывали неприличные жесты»: мопед уходил от погони — разбиты две машины и двое в больнице

Водителя и пассажирку мопеда решили проверить на алкоголь и наркотики

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У водителя прав на управление мопедом не оказалось

У водителя прав на управление мопедом не оказалось

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В полиции рассказали подробности погони автоинспекторов за мопедом — в ДТП пострадало два человека. Инцидент произошел вчера, 25 мая, в 23:50 на улице Немировича-Данченко.

— Инспекторы заметили водителя мопеда с пассажиром, который двигался с нарушением правил дорожного движения, создавая потенциальную угрозу другим участникам дорожного движения. Они передвигались без мотошлемов (п. 2.1.2 ПДД РФ), показывали неприличные жесты, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — На неоднократные требования полицейских об остановке водитель не отреагировал.

Автоинспекторы начали преследователь мопед, который во время погони попытался развернуться в районе улицы Лыщинского.

— Совершая разворот, водитель мопеда выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Тойота», который в свою очередь столкнулся с автомобилем «КИА-Рио», двигавшимся в попутном направлении, — рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 26-летний водитель мопеда и его 19-летняя пассажирка получили травмы и были доставлены в больницу, где их проверят на наличие алкоголя и наркотиков. У водителя прав на управление мопедом не оказалось.

24 мая в Искитиме на автомобиль Opel упала стрела строительного крана — водитель легкового автомобиля не успел выбежать из салона. Он рассказал корреспонденту НГС, как это произошло.

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