«Проснулись от криков»: на ОбьГЭСе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировались
10 человек
Причина возгорания уточняется
В Новосибирске на улице Часовой
— Локализация пожара была в 08:06. Ликвидация открытого горения — в 08:07. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Информации о пострадавших нет.
Живущая в соседнем доме Алена рассказала НГС, что в том доме живет многодетная семья. При этом неизвестно, в ее ли квартире был пожар.
— В 07:30 проснулись от криков, визгов. Кричала мать детей, я знаю, что там многодетная семья живет во втором подъезде. Скорая стояла, две пожарные. Не знаю, пострадал кто-то или нет. Подъезд весь мокрый, видимо, хорошо заливали. Дыма много было, — рассказала соседка Алена.
Как передала Алена, сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Они общаются с местными жителями и устанавливают причину пожара.
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