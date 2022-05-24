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«Проснулись от криков»: на ОбьГЭСе из-за пожара в пятиэтажке эвакуировались 10 человек

Причина возгорания уточняется

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Очевидцы рассказывают, что подъезд мокрый от воды, которой тушили пожар

Очевидцы рассказывают, что подъезд мокрый от воды, которой тушили пожар

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В Новосибирске на улице Часовой 24 мая в 7 утра загорелась квартира. Как рассказали в пресс-службе МЧС, вызов поступил в 07:50.

— Локализация пожара была в 08:06. Ликвидация открытого горения — в 08:07. До прибытия пожарных эвакуировались 10 человек, — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области. Информации о пострадавших нет.

Живущая в соседнем доме Алена рассказала НГС, что в том доме живет многодетная семья. При этом неизвестно, в ее ли квартире был пожар.


— В 07:30 проснулись от криков, визгов. Кричала мать детей, я знаю, что там многодетная семья живет во втором подъезде. Скорая стояла, две пожарные. Не знаю, пострадал кто-то или нет. Подъезд весь мокрый, видимо, хорошо заливали. Дыма много было, — рассказала соседка Алена.

Как передала Алена, сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Они общаются с местными жителями и устанавливают причину пожара.

Утром 18 мая в Бердске загорелась маршрутка № 12, в результате происшествия никто не пострадал. По словам местного жителя Максима Суборова, проезжавшего мимо, возгорание произошло прямо на ходу.

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