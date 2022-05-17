СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 63.44
eur 65.82
Тема дняПосле публикации НГС возбудили дело об избиении
Все новости
Все новости

Провалившийся в асфальт мусоровоз достали с помощью эвакуатора — 6 фото с улицы Ленина

Год назад на этом участке делали ремонт дороги

7 177
Яма, в которую провалился мусоровоз

Яма, в которую провалился мусоровоз

Поделиться

Сегодня, 17 мая, около 12 часов дня вытащили мусоровоз, который провалился в асфальт на улице Ленина в Новосибирске. В 2021 году на этом участке делали ремонт дороги.

Как вытаскивали мусоровоз, показываем в нашем фоторепортаже.

На место происшествия приехал эвакуатор. Он подцепился к мусоровозу канатами и вытянул его

На место происшествия приехал эвакуатор. Он подцепился к мусоровозу канатами и вытянул его

Поделиться

На участке от Урицкого до Димитровского проспекта на Ленина в 2021 году делали ремонт дороги. Сегодня улицу Ленина перекрыли

На участке от Урицкого до Димитровского проспекта на Ленина в 2021 году делали ремонт дороги. Сегодня улицу Ленина перекрыли

Поделиться

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, из-за чего произошел провал

НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, из-за чего произошел провал

Поделиться

Мусоровоз принадлежит компании «ЭкоТранс-Н». На момент публикации там не прокомментировали провал мусоровоза

Мусоровоз принадлежит компании «ЭкоТранс-Н». На момент публикации там не прокомментировали провал мусоровоза

Поделиться

Корреспондент НГС также обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, но комментарий получен не был

Корреспондент НГС также обратился в пресс-службу ГИБДД по Новосибирску, но комментарий получен не был

Поделиться

7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, по сообщению подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По теме (5)

асфальтмусоровозпровал
  • ЛАЙК6
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ10
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2