Провалившийся в асфальт мусоровоз достали с помощью эвакуатора — 6 фото с улицы Ленина
Год назад на этом участке делали ремонт дороги
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Сегодня, 17 мая, около 12 часов дня вытащили мусоровоз, который провалился в асфальт на улице Ленина в Новосибирске. В 2021 году на этом участке делали ремонт дороги.
Как вытаскивали мусоровоз, показываем в нашем фоторепортаже.
7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, по сообщению подписчика паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».