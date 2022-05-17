Улицу Ленина перекрыли: посреди дороги в асфальт провалился мусоровоз

В Новосибирске на улице Ленина мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт. Из-за него сотрудники ГИБДД перекрыли улицу.



— Была небольшая ямка, но я не думал, что она провалится. Я заезжал во двор, чтобы мусор забрать. Я механикам сообщил, видео заснял, отправил. Сейчас должны будут отреагировать. Будем надеяться, что быстро будут, — рассказал корреспонденту НГС водитель мусоровоза, представившийся Сергеем.