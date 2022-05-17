Улицу Ленина перекрыли: посреди дороги в асфальт провалился мусоровоз
Инцидент произошел 17 мая днем
В Новосибирске на улице Ленина мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт. Из-за него сотрудники ГИБДД перекрыли улицу.
— Была небольшая ямка, но я не думал, что она провалится. Я заезжал во двор, чтобы мусор забрать. Я механикам сообщил, видео заснял, отправил. Сейчас должны будут отреагировать. Будем надеяться, что быстро будут, — рассказал корреспонденту НГС водитель мусоровоза, представившийся Сергеем.
Сотрудники ГИБДД поставили служебный автомобиль рядом с перекрестком с улицей Урицкого. Машины не могут проезжать по Ленина далее этого перекрестка (на дороге одностороннее движение).
НГС обратился за комментариями к ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.
7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, по сообщению подписчика паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».