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СрочноПерекрыли улицу Ленина — там застрял мусоровоз
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Улицу Ленина перекрыли: посреди дороги в асфальт провалился мусоровоз

Инцидент произошел 17 мая днем

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Мусоровоз перекрыл проезд

Мусоровоз перекрыл проезд

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В Новосибирске на улице Ленина мусоровоз компании «ЭкоТранс-Н» провалился в асфальт. Из-за него сотрудники ГИБДД перекрыли улицу.


— Была небольшая ямка, но я не думал, что она провалится. Я заезжал во двор, чтобы мусор забрать. Я механикам сообщил, видео заснял, отправил. Сейчас должны будут отреагировать. Будем надеяться, что быстро будут, — рассказал корреспонденту НГС водитель мусоровоза, представившийся Сергеем.

Колесо провалилось в небольшую яму

Колесо провалилось в небольшую яму

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Сотрудники ГИБДД поставили служебный автомобиль рядом с перекрестком с улицей Урицкого. Машины не могут проезжать по Ленина далее этого перекрестка (на дороге одностороннее движение).

Улица перекрыта сотрудниками ГИБДД

Улица перекрыта сотрудниками ГИБДД

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НГС обратился за комментариями к ГИБДД по Новосибирску. На момент публикации ответа не было.

7 марта на пересечении улиц Немировича-Данченко и Костычева под контейнеровозом МАЗ провалился асфальт. Упавший контейнер зацепил проезжавший рядом грузовичок Fuso, по сообщению подписчика паблика АСТ-54 во «ВКонтакте».

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