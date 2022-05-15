В Новосибирске загорелись два частных дома. В одном пожар угрожает газовым трубам

В Новосибирске в одно время произошел пожар в частных домах. В Октябрьском районе пожарные успели остановить пламя, которое могло охватить склад. В Кировском есть угроза газовым трубам.

— Сегодня в 13:41 силы пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отреагировали на пожар в частном доме по улице 3 Интернационала. На момент прибытия первых пожарных подразделений (прибыли они через три минуты) было установлено, что открытым огнем горит частный бревенчатый дом 8 на 8 квадратных метров. Также существовала угроза распространения огня на расположенный рядом металлический склад, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.