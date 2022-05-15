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В Новосибирске загорелись два частных дома. В одном пожар угрожает газовым трубам

Пожарным удалось сдержать пламя, которое могло перейти на склад

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В Октябрьском районе пожар удалось потушить за полчаса

В Октябрьском районе пожар удалось потушить за полчаса

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В Новосибирске в одно время произошел пожар в частных домах. В Октябрьском районе пожарные успели остановить пламя, которое могло охватить склад. В Кировском есть угроза газовым трубам.

— Сегодня в 13:41 силы пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отреагировали на пожар в частном доме по улице 3 Интернационала. На момент прибытия первых пожарных подразделений (прибыли они через три минуты) было установлено, что открытым огнем горит частный бревенчатый дом 8 на 8 квадратных метров. Также существовала угроза распространения огня на расположенный рядом металлический склад, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

По данным 2ГИС, рядом с местом пожара находится склад оптово-розничной компании, торгующей сантехникой. В 14:06 пожар потушили. По информации МЧС, товар на складе не пострадал. Дом был нежилой, погибших и пострадавших нет.

Через час очевидцы заметили дым в районе Северо-Чемского жилмассива. По данным МЧС, около 15:00 загорелся частный дом на Прокопьевской, 27. Через 26 минут пожар удалось локализовать. По информации МЧС, есть угроза газовым трубам.

В мае пожары охватили несколько регионов России. Сильнее всего пострадали Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский край и Красноярский. Без жилья остались две тысячи человек.

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