В Новосибирске загорелись два частных дома. В одном пожар угрожает газовым трубам
Пожарным удалось сдержать пламя, которое могло перейти на склад
В Новосибирске в одно время произошел пожар в частных домах. В Октябрьском районе пожарные успели остановить пламя, которое могло охватить склад. В Кировском есть угроза газовым трубам.
— Сегодня в 13:41 силы пожарно-спасательного гарнизона города Новосибирска отреагировали на пожар в частном доме по улице 3 Интернационала. На момент прибытия первых пожарных подразделений (прибыли они через три минуты) было установлено, что открытым огнем горит частный бревенчатый дом 8 на 8 квадратных метров. Также существовала угроза распространения огня на расположенный рядом металлический склад, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
По данным 2ГИС, рядом с местом пожара находится склад оптово-розничной компании, торгующей сантехникой. В 14:06 пожар потушили. По информации МЧС, товар на складе не пострадал. Дом был нежилой, погибших и пострадавших нет.
Через час очевидцы заметили дым в районе Северо-Чемского жилмассива. По данным МЧС, около 15:00 загорелся частный дом на Прокопьевской, 27. Через 26 минут пожар удалось локализовать. По информации МЧС, есть угроза газовым трубам.
В мае пожары охватили несколько регионов России. Сильнее всего пострадали Курганская, Иркутская и Свердловская области, Хабаровский край и Красноярский. Без жилья остались две тысячи человек.