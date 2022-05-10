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В Новосибирске на ходу вспыхнул трамвай № 14 — попытки потушить пламя попали на видео

Водитель и пассажиры эвакуировались до приезда пожарных

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Площадь горения составила 25 квадратных метров

Площадь горения составила 25 квадратных метров

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Вечером в понедельник, 9 мая, в Дзержинском районе вспыхнул и выгорел трамвай № 14. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

— Загорелся трамвай с пассажирами внутри. От кабины водителя пошел пожар и двери открыли — люди смогли выбраться. От трамвая практически ничего не осталось. И провода тоже... Был какой-то взрыв или всплеск, и провода тоже упали, — сообщила пассажирка трамвая Екатерина Эбель.

Еще один читатель НГС рассказал, что трамвай загорелся на ходу на Волочаевской, напротив дома № 119:

— Водитель всех вывел, пытались потушить с помощью остановившихся машин огнетушителями, но всё тщетно. Пожарные прибыли через 3–5 минут, минут за 5 всё потушили. Пострадавших нет. Провода контактной сети перегорели, упали.

В ГУ МЧС России по НСО подтвердили факт произошедшего. Пожарных вызвали в 22 часа 22 минуты, через 6 минут они уже были на месте. В 22 часа 34 минуты открытое горение ликвидировали.

— Трамвай загорелся во время движения, пассажиры и водитель с кондуктором эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарного отряда. Маршрут №14. Площадь горения составила 25 квадратных метров, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Вечером 7 мая в СНТ «Волга» в Нижней Ельцовке сгорело 4 дома.

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