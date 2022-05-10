В Новосибирске на ходу вспыхнул трамвай № 14 — попытки потушить пламя попали на видео

Вечером в понедельник, 9 мая, в Дзержинском районе вспыхнул и выгорел трамвай № 14. Об этом в редакцию НГС сообщили читатели.

— Загорелся трамвай с пассажирами внутри. От кабины водителя пошел пожар и двери открыли — люди смогли выбраться. От трамвая практически ничего не осталось. И провода тоже... Был какой-то взрыв или всплеск, и провода тоже упали, — сообщила пассажирка трамвая Екатерина Эбель.