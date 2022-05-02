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Тема дняПьяный водитель сбил девушку с парнем
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Пьяный водитель на «Жигулях» сбил девушку с парнем в НСО и улетел в кювет

Пара шла по краю проезжей части навстречу машине

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ДТП произошло в ночь на 2 мая

ДТП произошло в ночь на 2 мая

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Сегодня ночью, 2 мая, в селе Белобородово в Коченевском районе Новосибирской области нетрезвый водитель сбил двух пешеходов. Ими оказались 17-летняя девушка и 22-летний парень. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области. За рулем находился местный житель.


— В 01:15 мин в селе Белобородово Коченевского района Новосибирской области водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по улице Береговой и вблизи дома № 49 совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части во встречном направлении, — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.

Пострадавших с различными травмами увезли в больницу.

У водителя установили состояние опьянения. Составлен административный протокол по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

В качестве наказания предусмотрено наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Вчера вечером, 1 мая, 28-летний водитель на «Тойоте-Камри» сбил 17-летнего парня на электросамокате. Парня увезли с разными травмами в больницу.

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