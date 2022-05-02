Пьяный водитель на «Жигулях» сбил девушку с парнем в НСО и улетел в кювет

Сегодня ночью, 2 мая, в селе Белобородово в Коченевском районе Новосибирской области нетрезвый водитель сбил двух пешеходов. Ими оказались 17-летняя девушка и 22-летний парень. Об этом сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области. За рулем находился местный житель.



— В 01:15 мин в селе Белобородово Коченевского района Новосибирской области водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле ВАЗ-21053 по улице Береговой и вблизи дома № 49 совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по краю проезжей части во встречном направлении, — сообщает Госавтоинспекция Новосибирской области.