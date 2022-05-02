Пьяный водитель на «Жигулях» сбил девушку с парнем в НСО и улетел в кювет
Пара шла по краю проезжей части навстречу машине
Сегодня ночью, 2 мая, в селе Белобородово в Коченевском районе Новосибирской области нетрезвый водитель сбил двух пешеходов. Ими оказались
— В 01:15 мин в селе Белобородово Коченевского района Новосибирской области водитель 1994 года рождения двигался на автомобиле
Пострадавших с различными травмами увезли в больницу.
У водителя установили состояние опьянения. Составлен административный протокол по
В качестве наказания предусмотрено наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Вчера вечером, 1 мая,