Прокуратура выясняет причины задержки на 20 часов авиарейса Новосибирск — Дубай компании Flydubai
К счастью, неприятности позади: сейчас идет посадка пассажиров на рейс
В новосибирском аэропорту Толмачево на 20 часов задержали рейс Новосибирск — Дубай авиакомпании Flydubai. Прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров
— Установлено, что с 22.04.2022 по причине технической неисправности воздушного судна задерживается выполнение авиарейса Новосибирск — Дубай, запланированного на 19 часов 45 минут. До настоящего времени сервисные работы с самолетом не завершены, вылета ожидают более 170 пассажиров, — сообщила НГС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со средствами массовой информации Евгения Чиханчина в обед 23 апреля.
Корреспондент НГС несколько часов пытался дозвониться до пресс-службы авиакомпании Flydubai: на звонки никто не ответил.
В 16:30 Чиханчина сообщила НГС, что пассажиры готовятся к вылету, запланированному на 16:40: идет посадка на борт. Проверка соблюдения их прав еще не окончена.
В середине апреля авиакомпания «Победа» отменила полеты в Анапу из Новосибирска на всё лето. Клиентам обещали автоматически вернуть деньги.