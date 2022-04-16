Авиакомпания «Победа» отменила полеты в Анапу из Новосибирска на все лето
Клиентам обещают автоматически вернуть деньги
Лоукостер «Победа» с июня до сентября приостанавливает авиарейсы в Анапу из Новосибирска и еще восьми городов РФ. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте.
— В связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, — говорится в сообщении компании.
С июня по сентябрь 2022 года включительно отменены рейсы в Анапу из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.
В авиакомпании уточнили, что клиентам отмененных рейсов автоматически оформят полный возврат денег за билеты, приобретенные на сайте «Победы».
Если билет был приобретен у стороннего агентства, для оформления возврата необходимо обратиться в это агентство. Срок поступления денег зависит от условий банка держателя карты и обычно занимает до 7 дней.
По данным аэропорта Толмачево, улететь в Анапу из Новосибирска можно авиакомпанией S7.
В конце марта стало известно, что «Победа» переведет весь наземный персонал, включая офисный, на четырехдневную рабочую неделю. До этого «Победа» приняла решение сократить парк самолетов с 41 до 25. В компании такой шаг объяснили тем, что поставки запчастей нарушены, а накопленного запаса комплектующих должно хватить на остающиеся 25 самолетов до момента восстановления логистики.
Пока полеты в часть южных городов России приостановлены. 12 апреля Росавиация продлила ограничения до 19 апреля. Они действуют на аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.