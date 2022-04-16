Авиакомпания «Победа» отменила полеты в Анапу из Новосибирска на все лето

Лоукостер «Победа» с июня до сентября приостанавливает авиарейсы в Анапу из Новосибирска и еще восьми городов РФ. Об этом авиакомпания сообщила на своем официальном сайте.



— В связи с производственной необходимостью и под влиянием совокупности внешних факторов, — говорится в сообщении компании.

С июня по сентябрь 2022 года включительно отменены рейсы в Анапу из Новосибирска, Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Казани, Красноярска, Перми, Уфы и Челябинска.

В авиакомпании уточнили, что клиентам отмененных рейсов автоматически оформят полный возврат денег за билеты, приобретенные на сайте «Победы».

