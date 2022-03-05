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Отмену южных рейсов из Новосибирска продлили до 14 марта

Пассажиров перевозят по альтернативным маршрутам

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Запрет полетов по южным направлениям продлили до 14 марта

Запрет полетов по южным направлениям продлили до 14 марта

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Рейсы из Новосибирска в южные города России отменили до 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Речь идет про Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь, Минеральные Воды.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе России сообщил, что режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта. Во вторник, 1 марта, Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

— Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — указано в сообщении ведомства.

О продлении ограничений до 14 марта ведомство не сообщало.

Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля.

Дорогие читатели, мы вынуждены закрыть комментарии в материалах, касающихся темы спецоперации на Украине и ее последствий. Это мера вынужденная, но надеемся, что временная. Спасибо за понимание!

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