Отмену южных рейсов из Новосибирска продлили до 14 марта

Рейсы из Новосибирска в южные города России отменили до 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Речь идет про Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь, Минеральные Воды.
Сегодня ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе России сообщил, что режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта. Во вторник, 1 марта, Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта.
Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.
— Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — указано в сообщении ведомства.
О продлении ограничений до 14 марта ведомство не сообщало.
Воздушное пространство на юге страны закрыто с 24 февраля.