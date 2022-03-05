Отмену южных рейсов из Новосибирска продлили до 14 марта

Рейсы из Новосибирска в южные города России отменили до 14 марта. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево.

Речь идет про Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Геленджик, Симферополь, Минеральные Воды.

Сегодня ТАСС со ссылкой на источники в Минтрансе России сообщил, что режим закрытия неба на юге России продлен до 14 марта. Во вторник, 1 марта, Росавиация продлила запрет на полеты на юге и в центральной части России до 8 марта.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

