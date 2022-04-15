Крейсер «Москва» затонул. Это случилось при буксировке судна в условиях шторма
О гибели корабля сообщило Минобороны РФ
Вечером 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме.
— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорится в сообщении.
14 апреля на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на крейсере сдетонировал боезапас, экипаж эвакуировали, а сам «корабль получил серьезные повреждения». Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.
Военное судно был введено в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году его переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеиный, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. Мы поговорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.