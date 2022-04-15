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Крейсер «Москва» затонул. Это случилось при буксировке судна в условиях шторма

О гибели корабля сообщило Минобороны РФ

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Вечером 14 апреля стало известно, что ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме

Вечером 14 апреля стало известно, что ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме

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Вечером 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что ракетный крейсер «Москва» затонул при шторме.

— При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял устойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул, — говорится в сообщении.

14 апреля на ракетном крейсере «Москва» произошел пожар. Как сообщало агентство ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, на крейсере сдетонировал боезапас, экипаж эвакуировали, а сам «корабль получил серьезные повреждения». Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли Черноморского флота.

Военное судно был введено в эксплуатацию в 1982 году под именем «Слава», а в 1996 году его переименовали в «Москву». Сейчас крейсер в том числе известен по интернет-мему про «русский военный корабль» — о ситуации на острове Змеиный, которая произошла в ходе военного конфликта на Украине. Мы поговорили с теми, кто раньше служил на «Москве», и попытались разобраться, как устроен корабль и отчего он мог загореться.

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Минобороны РФЧерноморский флоткрейсер «Москва»
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