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В четырех районах НСО введен режим повышенной готовности из-за угрозы подтопления

В области затопило 7 домов

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В области затопило 23 придомовые территории

В области затопило 23 придомовые территории

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В связи с угрозой подтопления на территории четырех районов Новосибирской области введен режим повышенной готовности.

Об этом на оперативном совещании сообщил глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов.

На сайте МЧС по Новосибирской области уточняется, что режим повышенной готовности введен в Кочковском районе, на территории Плотниковского сельсовета Новосибирского района, Тогучинского района и на территории Краснозерского района.

— В результате резкого повышения температуры воздуха, резкого снеготаяния, а также подъема уровня воды на территории города Новосибирска, Бердска, Красноозерского района произошло подтопление талыми грунтовыми водами 7 домов, 23 приусадебных участков. Зафиксировано 67 случаев подтопления дорог на территории 13 районов, — рассказал Виктор Орлов.

В Новосибирской области 5 апреля талые воды затопили часть автодороги К-17р. Вода затопила проезжую часть и обочину. На устранение аварии выезжали специалисты «Новосибирскавтодора».

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