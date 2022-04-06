Паводок затопил трассу в Новосибирской области — размыло 10 метров обочины

Вчера, 5 апреля, талые воды затопили часть автодороги К-17р. Вода затопила проезжую часть и обочину. На устранение аварии выезжали специалисты «Новосибирскавтодора».

Как сообщили в Территориальном управлении автодорог, перелив случился на 248-м километре.

— В 22:40 ширина перелива достигла 30 метров, глубина — 4 см. Размыто 10 метров обочины, смыло в обрез с кромкой асфальтобетон. Начало подмывать асфальтобетон. На этой же дороге немного дальше водами вырвало раструб и кольцо водопропускной трубы, — сообщили в ТУАД.

