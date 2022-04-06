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Паводок затопил трассу в Новосибирской области — размыло 10 метров обочины

Всего за сутки в регионе обнаружили 17 подобных подтоплений

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Талые воды размыли обочину и асфальт

Талые воды размыли обочину и асфальт

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Вчера, 5 апреля, талые воды затопили часть автодороги К-17р. Вода затопила проезжую часть и обочину. На устранение аварии выезжали специалисты «Новосибирскавтодора».

Как сообщили в Территориальном управлении автодорог, перелив случился на 248-м километре.

— В 22:40 ширина перелива достигла 30 метров, глубина — 4 см. Размыто 10 метров обочины, смыло в обрез с кромкой асфальтобетон. Начало подмывать асфальтобетон. На этой же дороге немного дальше водами вырвало раструб и кольцо водопропускной трубы, — сообщили в ТУАД.

Вчера специалисты «Новосибирскавтодора» откачали воду, сегодня они будут устранять размыв обочины. При этом проезд по дороге не прерывался.

Кроме того, перелив паводковых вод случился на 161-м километре дороги К-17р. Сейчас перед участком выставили предупреждающие дорожные знаки и сигнальные столбики, а также организовали круглосуточное дежурство дорожной службы. Машины продолжают ездить.

— За прошедшие сутки в области выявлено 17 переливов воды через насыпь. Дороги не закрывались, ограничения проезда не было. На сегодняшний день проезд есть везде, — добавили в ТУАДе.

По предварительным расчетам, вскрытие рек в Новосибирской области предполагается во второй декаде апреля или на 2–4 дня раньше средних многолетних сроков. Сейчас запас воды в горах Алтая превышает норму на 20%. Здесь мы рассказывали, что ждет регион при худшем сценарии паводка.

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