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Тема дняСтрела крана упала на мужчину
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«Переходил на красный в наушниках»: поезд сбил 30-летнего парня на переезде — момент попал на видеорегистратор

Пострадавшего доставили в больницу

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Машинист подавал звуковые сигналы, но пешеход его не услышал

Машинист подавал звуковые сигналы, но пешеход его не услышал

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Поезд сбил 30-летнего мужчину сегодня, 5 апреля, утром на переезде «Бетонный» в Ленинском районе Новосибирска.

— Сегодня пострадал 30-летний мужчина. Он доставлен в больницу, — объяснили корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасного перехода железнодорожных путей.

Инцидент попал на видеорегистратор машины, которая стояла на переезде.

В полиции добавили, что мужчина был в наушниках, шел на красный сигнал. Машинист подавал звуковые сигналы.

— Мужчина не услышал приближение состава, — добавили в ведомстве. — Проводится проверка.

Ранее НГС рассказывал, что в районе остановочной платформы «Обское море» грузовой поезд насмерть сбил 73-летнего мужчину в Советском районе Новосибирска. Он возвращался с рыбалки.

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