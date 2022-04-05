«Переходил на красный в наушниках»: поезд сбил 30-летнего парня на переезде — момент попал на видеорегистратор

Поезд сбил 30-летнего мужчину сегодня, 5 апреля, утром на переезде «Бетонный» в Ленинском районе Новосибирска.
— Сегодня пострадал 30-летний мужчина. Он доставлен в больницу, — объяснили корреспонденту НГС в управлении на транспорте МВД России по СФО. — Причиной происшествия стало несоблюдение правил безопасного перехода железнодорожных путей.
Инцидент попал на видеорегистратор машины, которая стояла на переезде.
В полиции добавили, что мужчина был в наушниках, шел на красный сигнал. Машинист подавал звуковые сигналы.
— Мужчина не услышал приближение состава, — добавили в ведомстве. — Проводится проверка.
Ранее НГС рассказывал, что в районе остановочной платформы «Обское море» грузовой поезд насмерть сбил 73-летнего мужчину в Советском районе Новосибирска. Он возвращался с рыбалки.