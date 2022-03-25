«Возвращался с рыбалки»: грузовой поезд насмерть сбил мужчину у станции «Обское море»

В районе остановочной платформы «Обское море» грузовой поезд насмерть сбил 73-летнего мужчину в Советском районе Новосибирска. Инцидент произошел вчера, 24 марта, днем.
— Транспортные полицейские установили личность погибшего, им оказался 73-летний житель города Новосибирска, который, возвращаясь с рыбалки, шел в сторону остановочной платформы, чтобы уехать домой на электропоезде. Машинист грузового поезда пояснил, что заметил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом. Несмотря на экстренное торможение предотвратить наезд на человека не удалось, — объяснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
В начале марта в Новосибирске электричка сбила 53-летнего мужчину, который стоял на краю платформы станции «Обь». Инцидент произошел вечером. Мужчину затянуло под состав.