25 марта пятница
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 6/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняГосдума опровергла смерть Владимира Жириновского
Все новости
Все новости

«Возвращался с рыбалки»: грузовой поезд насмерть сбил мужчину у станции «Обское море»

Машинист не успел остановить состав

825
8Обсудить

Поделиться

Мужчина от полученных травм скончался на месте

Мужчина от полученных травм скончался на месте

Поделиться

В районе остановочной платформы «Обское море» грузовой поезд насмерть сбил 73-летнего мужчину в Советском районе Новосибирска. Инцидент произошел вчера, 24 марта, днем.

— Транспортные полицейские установили личность погибшего, им оказался 73-летний житель города Новосибирска, который, возвращаясь с рыбалки, шел в сторону остановочной платформы, чтобы уехать домой на электропоезде. Машинист грузового поезда пояснил, что заметил мужчину, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся составом. Несмотря на экстренное торможение предотвратить наезд на человека не удалось, — объяснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В начале марта в Новосибирске электричка сбила 53-летнего мужчину, который стоял на краю платформы станции «Обь». Инцидент произошел вечером. Мужчину затянуло под состав.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

сбил поездсмерть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter