«Стоял на краю перрона»: электричка сбила новосибирца на станции «Обь»

В Новосибирске электричка сбила
— Машинист электропоезда, увидев человека, стоящего на краю перрона в опасной близости от железнодорожных путей, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Несмотря на сигналы приближающегося пассажирского поезда, мужчина не отошел на безопасное расстояние и его задело элементами проходящего локомотива. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он был пьян.
В конце февраля под Новосибирском поезд насмерть сбил