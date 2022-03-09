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«Стоял на краю перрона»: электричка сбила новосибирца на станции «Обь»

Мужчину задело выступающими элементами поезда

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Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения

Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения

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В Новосибирске электричка сбила 53-летнего мужчину, который стоял на краю платформы станции «Обь». Инцидент произошел вчера, 8 марта, вечером.

— Машинист электропоезда, увидев человека, стоящего на краю перрона в опасной близости от железнодорожных путей, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Несмотря на сигналы приближающегося пассажирского поезда, мужчина не отошел на безопасное расстояние и его задело элементами проходящего локомотива. В результате мужчина получил травмы различной степени тяжести, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Пострадавшего доставили в больницу. По предварительным данным, он был пьян.

В конце февраля под Новосибирском поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину на остановочной платформе «Шагаловский» в Коченевском районе. Машинист электропоезда перед столкновением применял звуковой сигнал и экстренное торможение.

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