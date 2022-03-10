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Пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском — видео задержания

После стрельбы мужчина спокойно вышел погулять и был задержан

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Медицинское освидетельствование выявило алкогольное опьянение у мужчины

Медицинское освидетельствование выявило алкогольное опьянение у мужчины

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Полицейские задержали пьяного дебошира, который перепугал жителей поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района выстрелами из ружья около 16:00 9 марта.

— Полицейскими подозреваемый был задержан на улице, неподалеку от места происшествия. Нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где была установлена его личность, им оказался 38-летний житель поселка Мошково Новосибирской области. По результатам освидетельствования у доставленного было выявлено алкогольное опьянение. Ружье изъято, — сообщили в пресс-службе МВД.

На дебошира составили протоколы за стрельбу в не отведенных для этого местах и за нарушение правил хранения оружия.

Ранее НГС рассказывал о том, как житель дома № 42 в микрорайоне Горский держит в страхе соседей: в его квартире стреляли, прибывшие полицейские обнаружили целый арсенал оружия, и, предположительно, наркотики. Из окон и балкона сосед выбрасывает домашние вещи, свою квартиру он полностью разгромил. Подробности — в материале.

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дебошстрельба в воздух
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