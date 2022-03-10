Пьяный сибиряк устроил стрельбу из окна в поселке под Новосибирском — видео задержания

Полицейские задержали пьяного дебошира, который перепугал жителей поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района выстрелами из ружья около 16:00 9 марта.
— Полицейскими подозреваемый был задержан на улице, неподалеку от места происшествия. Нарушитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где была установлена его личность, им оказался
На дебошира составили протоколы за стрельбу в не отведенных для этого местах и за нарушение правил хранения оружия.
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