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Тема дняЧто известно о пенсионерке, убитой креслом
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«В декабре отметила юбилей»: что известно о пенсионерке, убитой упавшим с 7-го этажа креслом

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Подъезд, у которого произошел несчастный случай

Подъезд, у которого произошел несчастный случай

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Сегодня утром на крыльце дома на Вокзальной магистрали, 3 погибла 80-летняя пенсионерка. Женщину придавило креслом, которое выкинули из окна 7-го этажа. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома об утреннем происшествии.

По словам соседей, квартиру, откуда выбросили мебель, снимала молодая пара. Они заехали недавно в отличие от погибшей — пенсионерка жила в доме «с момента постройки» (дом был возведен в начале 80-х годов).

Всего в доме 9 этажей

Всего в доме 9 этажей

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В 05:40 утра пожилая женщина вышла из подъезда, чтобы погулять с собакой. Через несколько секунд на нее рухнуло кресло. Пенсионерка погибла на месте.

— Жила она тут давно, с момента постройки, с 1984 года. Она 1941 года рождения. В декабре отметила юбилей, — рассказывает одна из жительниц дома. При этом она отмечает, что жильцов квартиры, из которой выбросили кресло, почти никто не знает.

Мебель выкинули из окна на <nobr class="_">7-м</nobr> этаже. По словам соседей, жившие там молодые люди сняли квартиру недавно. Не так давно купила квартиру и собственница — ее жильцы тоже не знают

Мебель выкинули из окна на 7-м этаже. По словам соседей, жившие там молодые люди сняли квартиру недавно. Не так давно купила квартиру и собственница — ее жильцы тоже не знают

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Выпавшую мебель перетащили на мусорку

Выпавшую мебель перетащили на мусорку

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Как рассказал другой житель дома Михаил, в квартире перед инцидентом случился конфликт.

— Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, мебель упала ей на голову, — вспомнил он.

Он рассказал, что в квартире находились две девушки и парень. При этом полиция сообщила только о двух задержанных.

Момент падения <a href="https://ngs.ru/text/incidents/2022/03/03/70483454/" class="_" target="_blank">зафиксировали камеры</a> наблюдения

Момент падения зафиксировали камеры наблюдения

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В Следственном комитете сообщили, что по факту смерти пенсионерки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной информации, мебель сбрасывали 20-летний парень и 23-летняя девушка.

Молодая пара жила в квартире на <nobr class="_">7-м</nobr> этаже — соседи говорят, что ее постоянно сдавали

Молодая пара жила в квартире на 7-м этаже — соседи говорят, что ее постоянно сдавали

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Погибшая пенсионерка жила с дочерью и внуком, рассказывали в ТСЖ

Погибшая пенсионерка жила с дочерью и внуком, рассказывали в ТСЖ

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Окно квартиры, из которой, предположительно, выкинули мебель

Окно квартиры, из которой, предположительно, выкинули мебель

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В январе в Ленинском районе Новосибирска разъяренный мужчина разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу — в том числе молотки и сковороды. Тогда, по словам местных жителей, пострадали как минимум восемь машин, припаркованных недалеко от подъезда.

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МВДСКнесчастный случай
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