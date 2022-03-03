«В декабре отметила юбилей»: что известно о пенсионерке, убитой упавшим с 7-го этажа креслом

Сегодня утром на крыльце дома на Вокзальной магистрали, 3 погибла
По словам соседей, квартиру, откуда выбросили мебель, снимала молодая пара. Они заехали недавно в отличие от погибшей — пенсионерка жила в доме «с момента постройки» (дом был возведен в начале
В 05:40 утра пожилая женщина вышла из подъезда, чтобы погулять с собакой. Через несколько секунд на нее рухнуло кресло. Пенсионерка погибла на месте.
— Жила она тут давно, с момента постройки, с 1984 года. Она 1941 года рождения. В декабре отметила юбилей, — рассказывает одна из жительниц дома. При этом она отмечает, что жильцов квартиры, из которой выбросили кресло, почти никто не знает.
Как рассказал другой житель дома Михаил, в квартире перед инцидентом случился конфликт.
— Двое, поругавшись между собой, выкинули из окна седьмого этажа диван и два кресла. В этот момент возле подъезда пенсионерка выгуливала свою собаку, мебель упала ей на голову, — вспомнил он.
Он рассказал, что в квартире находились две девушки и парень. При этом полиция сообщила только о двух задержанных.
В Следственном комитете сообщили, что по факту смерти пенсионерки возбудили уголовное дело по
В январе в Ленинском районе Новосибирска разъяренный мужчина разбил окна в квартире и начал выбрасывать вещи с третьего этажа на улицу — в том числе молотки и сковороды. Тогда, по словам местных жителей, пострадали как минимум восемь машин, припаркованных недалеко от подъезда.