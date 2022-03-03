«В декабре отметила юбилей»: что известно о пенсионерке, убитой упавшим с 7-го этажа креслом

Сегодня утром на крыльце дома на Вокзальной магистрали, 3 погибла 80-летняя пенсионерка. Женщину придавило креслом, которое выкинули из окна 7-го этажа. Корреспонденты НГС побывали на месте и поговорили с жителями дома об утреннем происшествии.

По словам соседей, квартиру, откуда выбросили мебель, снимала молодая пара. Они заехали недавно в отличие от погибшей — пенсионерка жила в доме «с момента постройки» (дом был возведен в начале 80-х годов).