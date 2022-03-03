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Volkswagen лег на крышу посреди проспекта Карла Маркса в Новосибирске

Перед тем как перевернуться, автомобиль врезался в световой столб

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Инцидент произошел 3 марта

Инцидент произошел 3 марта

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В Новосибирске 3 марта на проспекте Карла Маркса в районе станции метро «Студенческая» перевернулся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал.

— Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на препятствие (световую опору), после чего произошло опрокидывание. Экипаж ГИБДД оформляет ДТП с материальным ущербом, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Как сообщает источник НГС, водитель машины был трезвым, его подрезали и он не справился с управлением.

Утром во вторник, 1 марта, в Советском районе Новосибирска водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку. Подростка увезли в больницу.

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ДТПпроисшествия«Студенческая»
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