Volkswagen лег на крышу посреди проспекта Карла Маркса в Новосибирске

В Новосибирске 3 марта на проспекте Карла Маркса в районе станции метро «Студенческая» перевернулся автомобиль. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал.
— Водитель 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершил наезд на препятствие (световую опору), после чего произошло опрокидывание. Экипаж ГИБДД оформляет ДТП с материальным ущербом, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
Как сообщает источник НГС, водитель машины был трезвым, его подрезали и он не справился с управлением.
Утром во вторник, 1 марта, в Советском районе Новосибирска водитель иномарки сбил 13-летнюю девочку. Подростка увезли в больницу.