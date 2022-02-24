Самолет из Новосибирска сделал 10 кругов над Читой, перед тем как приземлиться

Самолет, летевший из Новосибирска в Читу, сделал около 10 кругов над аэропортом города посадки. Инцидент произошел сегодня,
По данным онлайн-табло читинского аэропорта, судно должно было приземлиться в 07:30, но в итоге посадка задержалась на 20 минут. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал.
Как рассказали нашим коллегам из «Чита.ру» в диспетчерской, пилот был вынужден кружить над городом из-за погодных условий. В это время был густой туман. При этом специалисты подчеркнули, что подобные маневры не представляли никакой опасности для самолета.
Редакция НГС обратилась в компанию S7 с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее, днем 31 января, в новосибирском аэропорту Толмачево остановили при взлете самолет авиакомпании S7. Причиной стала техническая неисправность на судне.