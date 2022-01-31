Самолет Новосибирск — Москва остановили при взлете из-за технической неполадки

Днем 31 января в новосибирском аэропорту Толмачево остановили при взлете самолет авиакомпании S7. Причиной стала техническая неисправность на судне.
— Рейс Новосибирск — Домодедово, пассажиров отправили другим бортом, — сообщили НГС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что самолет вернули обратно в момент руления из-за технической неисправности, которую сейчас устанавливают. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку.
НГС отправил запрос в авиакомпанию по ситуации.
Весной 2021 года в Новосибирске совершил вынужденную посадку трансконтинентальный Boeing 787–800 Dreamliner — командиру судна стало плохо. Пилота увезли в местную больницу с подозрением на инсульт. Самолет летел из Парижа в Токио.