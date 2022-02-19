Колонны машин из Луганска и Донецка едут в сторону России: видео

Сотни машин выдвинулись из Луганска и Донецка в сторону границы с Россией после заявления глав самопровозглашенных республик Донбасса о начале массовой эвакуации мирного населения в Ростовскую область. Видео предоставил нашим коллегам из 161.RU житель юго-востока Украины.
— В Луганске объявили срочную эвакуацию — ночью повезут стариков, женщин и детей. На дороге в сторону Новошахтинска [Ростовской области] машин столько, сколько в такое время никогда не бывает. Скорее всего, люди уже едут сами, — отметил собеседник редакции.
По словам жителя Луганщины, гражданские машины едут в сопровождении военных грузовиков и автомобилей народной милиции.
МЧС ДНР ранее сообщило, что эвакуировать в Россию планируется около 700 тысяч человек.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Ростовскую область, объяснив всё угрозой наступления украинской армии. В первую очередь будут эвакуированы женщины и дети, мужчины, способные держать оружие, остаются в Донецкой и Луганской республиках. В свою очередь российские власти выразили готовность принять беженцев, а Владимир Путин поручил выплатить каждому приехавшему по 10 тысяч рублей. Средства из Резервного фонда Минфин сегодня перечислит в бюджет Ростовской области.
Подробности о происходящем на границе ЛНР, ДНР и России наши коллеги из 161.RU собирают в онлайн-трансляции.