Колонны машин из Луганска и Донецка едут в сторону России: видео

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о начале эвакуации мирного населения в Ростовскую область, объяснив всё угрозой наступления украинской армии. В первую очередь будут эвакуированы женщины и дети, мужчины, способные держать оружие, остаются в Донецкой и Луганской республиках. В свою очередь российские власти выразили готовность принять беженцев, а Владимир Путин поручил выплатить каждому приехавшему по 10 тысяч рублей. Средства из Резервного фонда Минфин сегодня перечислит в бюджет Ростовской области.

Подробности о происходящем на границе ЛНР, ДНР и России наши коллеги из 161.RU собирают в онлайн-трансляции.

