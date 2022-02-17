Эвакуировали областной суд Новосибирской области из-за сообщения о минировании

В Новосибирске сообщение о минировании поступило в областной суд сегодня, 17 февраля. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией, — заседания отменены.
Рядом со зданием была замечена машина пожарных. В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что работа сотрудников не связана с пожаром.
В самом областном суде корреспонденту НГС подтвердили, что работа учреждения остановлена из-за сообщения о минировании.
Вчера, 16 февраля, в Новосибирский государственный университет пришло сообщение о минировании здания.
Позавчера, 15 февраля, в центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания ТРЦ.