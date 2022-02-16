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Тема дняЭвакуация в НГУ
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Учебный корпус и общежитие НГУ эвакуировали после сообщения о минировании

Сейчас в зданиях проводится проверка

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Информацию проверяют правоохранительные органы

Информацию проверяют правоохранительные органы

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Сегодня, 16 февраля, в Новосибирский государственный университет пришло сообщение о минировании здания. Это подтвердили в службе 112.

— Сообщение пришло на здание Пирогова, 2 в 10:40, — рассказали в службе 112.

В пресс-службе НГУ подтвердили сообщение о минировании и сообщили, что преподаватели и студенты были эвакуированы.

— В районе 11 утра 16 февраля на официальную электронную почту в Новосибирский государственный университет поступило анонимное сообщение о минировании корпусов по адресам: улица Пирогова, дом 2 и улица Ляпунова, дом 1. Все сотрудники, преподаватели и студенты, находившиеся в тот момент в указанных корпусах, были незамедлительно эвакуированы. В настоящий момент информация передана в соответствующие органы безопасности, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе НГУ.

Вчера, 15 февраля, в центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания ТРЦ.

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НГУминированиеэвакуация
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