Учебный корпус и общежитие НГУ эвакуировали после сообщения о минировании

Сегодня, 16 февраля, в Новосибирский государственный университет пришло сообщение о минировании здания. Это подтвердили в службе 112.
— Сообщение пришло на здание Пирогова, 2 в 10:40, — рассказали в службе 112.
В пресс-службе НГУ подтвердили сообщение о минировании и сообщили, что преподаватели и студенты были эвакуированы.
— В районе 11 утра 16 февраля на официальную электронную почту в Новосибирский государственный университет поступило анонимное сообщение о минировании корпусов по адресам: улица Пирогова, дом 2 и улица Ляпунова, дом 1. Все сотрудники, преподаватели и студенты, находившиеся в тот момент в указанных корпусах, были незамедлительно эвакуированы. В настоящий момент информация передана в соответствующие органы безопасности, проводится проверка, — рассказали в пресс-службе НГУ.
Вчера, 15 февраля, в центре в ТРЦ «Аура» всех посетителей и персонал вывели на улицу. В правоохранительные органы поступило сообщение о минировании здания ТРЦ.