На видео попал момент столкновения иномарки со скорой в Новосибирске

Столкновение автомобиля скорой помощи с иномаркой, произошедшее сегодня днем в Октябрьском районе Новосибирска, попало в объектив камеры видеорегистратора.
На кадрах видно, что машины стоят из-за горящего запрещающего сигнала светофора, когда в левом ряду появляется скорая помощь. Автомобиль с включенными мигалками едет, не останавливаясь, и на перекрестке в него врезается белая иномарка. После этого водитель скорой теряет управление.
Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал НГС, что в результате аварии пострадала врач. Позже источник сообщил, что в момент столкновения находящийся внутри ребенок находился под капельницей.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что в ДТП пострадали трое граждан, однако какие именно травмы они получили, не уточнялось.
В середине января скорая с пациентом попала в ДТП в центре Новосибирска.