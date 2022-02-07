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На видео попал момент столкновения иномарки со скорой в Новосибирске

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Скорая ехала на красный свет

Скорая ехала на красный свет

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Столкновение автомобиля скорой помощи с иномаркой, произошедшее сегодня днем в Октябрьском районе Новосибирска, попало в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах видно, что машины стоят из-за горящего запрещающего сигнала светофора, когда в левом ряду появляется скорая помощь. Автомобиль с включенными мигалками едет, не останавливаясь, и на перекрестке в него врезается белая иномарка. После этого водитель скорой теряет управление.

Главный врач городской станции скорой медицинской помощи Александр Балабушевич рассказал НГС, что в результате аварии пострадала врач. Позже источник сообщил, что в момент столкновения находящийся внутри ребенок находился под капельницей.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что в ДТП пострадали трое граждан, однако какие именно травмы они получили, не уточнялось.

В середине января скорая с пациентом попала в ДТП в центре Новосибирска.

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