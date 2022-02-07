На видео попал момент столкновения иномарки со скорой в Новосибирске

Столкновение автомобиля скорой помощи с иномаркой, произошедшее сегодня днем в Октябрьском районе Новосибирска, попало в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах видно, что машины стоят из-за горящего запрещающего сигнала светофора, когда в левом ряду появляется скорая помощь. Автомобиль с включенными мигалками едет, не останавливаясь, и на перекрестке в него врезается белая иномарка. После этого водитель скорой теряет управление.