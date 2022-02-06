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Тела погибших парня и девочки-подростка обнаружили в квартире под Томском

Они пили алкоголь и употребили наркотики

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Следователи начали проверку из-за смерти двух человек

Следователи начали проверку из-за смерти двух человек

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Следователи начали проверку из-за гибели парня и девочки-подростка в Светлом в Томской области. Как сообщает ТВ2, они пили алкоголь, употребили наркотики, а потом утром не проснулись.

— Проверка проводится по факту обнаружения двух трупов: парня и несовершеннолетней девушки. Накануне распивали спиртное в компании, потом пошли домой к парню, употребили наркотические вещества, — цитирует ТВ2 региональный следственный комитет.

На звонки корреспондента НГС по указанным на сайте телефонам СУ СК РФ по Томской области никто не ответил.

В Новосибирске 17 января вечером нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире. Дверь пришлось взламывать спасателям МАСС.

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