Следователи начали проверку из-за гибели парня и девочки-подростка в Светлом в Томской области. Как сообщает ТВ2, они пили алкоголь, употребили наркотики, а потом утром не проснулись.
— Проверка проводится по факту обнаружения двух трупов: парня и несовершеннолетней девушки. Накануне распивали спиртное в компании, потом пошли домой к парню, употребили наркотические вещества, — цитирует ТВ2 региональный следственный комитет.
На звонки корреспондента НГС по указанным на сайте телефонам СУ СК РФ по Томской области никто не ответил.
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