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Труп 23-летнего новосибирца нашли в запертой квартире в Ленинском районе

Дверь пришлось взламывать спасателям МАСС

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Дверь была заперта

Дверь была заперта

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В Новосибирске 17 января вечером нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире. Об этом сообщили в службе спасателей МАСС.

— 22:06–22:50. Заблокирована дверь, молодой человек не открывает дверь. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1998 года рождения без признаков жизни, — рассказали в МАСС.

Тело новосибирца было передано сотрудникам полиции. В пресс-службе МВД по Новосибирской области и Следственного комитета на момент публикации не прокомментировали происшествие.

Днем 6 января на улице Чехова в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп 50-летнего мужчины. Спасатели МАСС прибыли на место около 17:00. Входная дверь в квартиру была закрыта, а хозяин не отзывался.

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