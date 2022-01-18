Труп 23-летнего новосибирца нашли в запертой квартире в Ленинском районе

В Новосибирске 17 января вечером нашли труп 23-летнего парня в запертой квартире. Об этом сообщили в службе спасателей МАСС.
— 22:06–22:50. Заблокирована дверь, молодой человек не открывает дверь. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен молодой человек 1998 года рождения без признаков жизни, — рассказали в МАСС.
Тело новосибирца было передано сотрудникам полиции. В пресс-службе МВД по Новосибирской области и Следственного комитета на момент публикации не прокомментировали происшествие.
Днем 6 января на улице Чехова в Октябрьском районе Новосибирска обнаружили труп 50-летнего мужчины. Спасатели МАСС прибыли на место около 17:00. Входная дверь в квартиру была закрыта, а хозяин не отзывался.