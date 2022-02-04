«Она любила своих собак»: заводчица из Тогучина скончалась после нападения бульдогов

В Новосибирской области скончалась в больнице заводчица собак из Тогучина — она получила тяжелые травмы во время нападения на нее собственных бульдогов.

Информацию о смерти женщины передали в полицию в пятницу, 4 февраля. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту идет проверка, решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.

30 января 54-летнюю Ларису увезли на скорой с многочисленными укусами. Родственники нашли женщину лежащей на полу квартиры, ее лицо и тело были изуродованы, сообщали «Вести Новосибирск». Бульдоги сибирячки бегали рядом с окровавленными мордами. После госпитализации женщина так и не пришла в сознание.