«Она любила своих собак»: заводчица из Тогучина скончалась после нападения бульдогов

В Новосибирской области скончалась в больнице заводчица собак из Тогучина — она получила тяжелые травмы во время нападения на нее собственных бульдогов.
Информацию о смерти женщины передали в полицию в пятницу, 4 февраля. Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, по данному факту идет проверка, решение о возбуждении уголовного дела еще не принято.
30 января 54-летнюю Ларису увезли на скорой с многочисленными укусами. Родственники нашли женщину лежащей на полу квартиры, ее лицо и тело были изуродованы, сообщали «Вести Новосибирск». Бульдоги сибирячки бегали рядом с окровавленными мордами. После госпитализации женщина так и не пришла в сознание.
В полиции предполагают, что женщину растерзали ее собственные питомцы. Такой же версии придерживаются и местные жители.
Лариса были известна в городе как опытная заводчица. Согласно информации на ее страницах в социальных сетях, она занималась разведением американских бульдогов и других чистопородных собак. Собаки самой Ларисы — бульдоги с родословной — участвовали в конкурсах, выставках и выигрывали призы, рассказали редакции НГС в управлении ветеринарии Тогучинского района региона. Но среди некоторых горожан животные хорошую славу не сыскали.
Виктор Клепцов — один из клиентов заводчицы, купивший щенка бульдога — рассказал корреспонденту НГС, что представители этой породы нуждаются в жесткой дрессировке. Хозяин должен максимально доминировать над собакой, добавляет мужчина.
Однако в беседе с редакций соседи семьи, попросившие об анонимности, рассказали, что бульдоги были плохо выдрессированы и агрессивны — бросались на прохожих, едва не кусали.
Тем не менее в управлении ветеринарии уточнили, что не получали жалоб на поведение питомцев погибшей.
— За все время, что Лариса Степановна держала собак, ни одного обращения от соседей или горожан не поступало. Ни о шуме, ни о запахе, ни о том, что они сбегают и пугают людей — такого никогда не было, — рассказал редакции НГС руководитель управления Юрий Папанов. — Люди считают, раз собака бойцовской породы, то она агрессивная. Лариса Степановна любила своих собак, любила эту породу. Мне ничего неизвестно о том, что они могли нападать на других людей или наводить ужас на округу.
Со слов Юрия Папанова, сейчас бульдоги находятся под наблюдением. При этом они продолжают проживать в доме семьи погибшей под присмотром ее супруга.
— Мы проведываем собак. Наша сотрудница навещает семью, проводит осмотры животных. Ранее она же занималась лечением собак Ларисы Степановны, когда они болели. Она сняла их на видео — собаки кушают, у них сохраняется глотательный рефлекс. Муж Ларисы Степановны их кормит, ухаживает за ними. 14–15 дней мы за ними понаблюдаем, потом дочь или супруг погибшей примут решение. Возможно, их передадут в питомник. Но это лишь один из сценариев развития событий, — заключил Папанов.
Дочь погибшей заводчицы, отвечая на комментарии в социальных сетях, также пишет, что ее мать «сильно любила этих собак». Связаться с ней на момент публикации не удалось.
Ранее НГС писал о трагедии в Коченевском районе региона, где соседский пес загрыз 4-летнего мальчика. Нападение произошло, когда ребенок играл на улице. Во время расследования инцидента было установлено, что хозяйка животного «не приняла мер к исключению контакта животного с детьми». Решением суда ей дали 1 год ограничения свободы.