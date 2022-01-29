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«Ему интересны лифты»: семья лыжника, напугавшего жителей Академгородка, объяснила его поведение

Мужчину заподозрили в преследовании школьницы, но на самом деле девочка его совсем не интересовала

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У мужчины диагностирован аутизм, и он, как и многие дети, любит лифты — девочка его не интересовала, уверяет его семья

У мужчины диагностирован аутизм, и он, как и многие дети, любит лифты — девочка его не интересовала, уверяет его семья

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Семья попавшего на записи видеокамер мужчины с лыжами объяснила, зачем он шел за девочкой к подъезду, — комментарий в редакцию НГС прислала его мама Вера.

Женщина написала, что у ее сына аутизм, он никогда никого не трогал и ни с кем не разговаривает, а ее муж уже дал объяснение полиции.

— Он всего лишь прошел рядом с девочкой, а интересны ему лифты. Лыжи уже в гараже до лучших времен, из дома он без сопровождения больше не выйдет, — сообщила она, отметив, что достаточно много людей знает, что ее сын безобиден, а как семье «аукнется» поднявшаяся шумиха, сложно предположить.

Несколько человек в обсуждении видео в публикации паблика «АСТ-54» действительно указывали, что у мужчины может быть аутизм, при этом он никому не причинял вреда.

В Новосибирске достаточно много людей, у которых диагностировали расстройства аутистического спектра. НГС неоднократно писал о таких семьях. Например, мама ребенка с аутизмом Светлана Гладкова развенчивала расхожие мифы о таких семьях и рассказывала о том, как дети-аутисты учатся в школе.

В Челябинске существует тренировочная квартира для людей с аутизмом — там они учатся жить самостоятельно.

Постепенно появляются специалисты, которые умеют работать с такими детьми в разных сферах — например, парикмахеры. А на благотворительных аукционах горожане собирают сотни тысяч рублей, чтобы помочь таким детям.

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