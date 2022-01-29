«Ему интересны лифты»: семья лыжника, напугавшего жителей Академгородка, объяснила его поведение

Семья попавшего на записи видеокамер мужчины с лыжами объяснила, зачем он шел за девочкой к подъезду, — комментарий в редакцию НГС прислала его мама Вера.



Женщина написала, что у ее сына аутизм, он никогда никого не трогал и ни с кем не разговаривает, а ее муж уже дал объяснение полиции.



— Он всего лишь прошел рядом с девочкой, а интересны ему лифты. Лыжи уже в гараже до лучших времен, из дома он без сопровождения больше не выйдет, — сообщила она, отметив, что достаточно много людей знает, что ее сын безобиден, а как семье «аукнется» поднявшаяся шумиха, сложно предположить.

