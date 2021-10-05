Как учатся в классе, где у каждого ребенка — свой личный педагог. Монолог мамы о тьюторах

В России 5 октября отмечают День учителя — в этом году праздник растянется на неделю, и многие хотят поздравить не только педагогов, но и тех, кто находится рядом с особенными детьми. Тьюторы помогают учиться таким ребятам в обычных классах и общаться со сверстниками. На одного ребенка — один специалист, о важности работы которых мало кто говорит. Светлана Гладкова, представитель общественной организации помощи людям с аутизмом «Атмосфера», объясняет, кто такие тьюторы и почему в школах ученики с аутизмом должны учиться с другими ребятами.
Все мы знаем, что популярные новосибирские школы переполнены и на каждого учителя, например в начальной школе, приходится по тридцать с лишним детей. Накануне Дня учителя родительские чаты с названиями вроде «1в без учителя» бурлят обсуждениями подарков, поздравительных стишков и количества цветов в букете для классного руководителя. И то и дело в чате возникают реплики типа «Ну это же всего по 100 рублей с человека!», ведь немаленькая вроде сумма делится на большое количество учеников. А как, интересно, живут родительские чаты, если на одного ребенка приходится целый собственный учитель?
Да, даже в самых популярных учебных заведениях встречаются уникальные классы, где у каждого ребенка — свой личный педагог. Мы говорим сейчас о ресурсных классах для детей с аутизмом, а такие педагоги называются тьюторами, у которых в России пока нет своего профессионального праздника. Хотя эти люди пользуются огромным уважением и родителей, и коллег-учителей, которые работают рядом с обычными детьми.
В ресурсных классах могут эффективно учиться дети с аутизмом — среди сверстников, с применением научно доказанных методик. Первые ресурсные классы в Новосибирске работают уже пятый год (один из них — в гимназии «Горностай»), а сейчас их уже двенадцать в разных районах города. В этом году ресурсному классу в гимназии «Горностай» удалось привлечь грант Фонда президентских грантов на распространение информации о работе класса, благодаря чему об этой модели узнает больше педагогов и родителей, чтобы в будущем больше детей получили возможность учиться во вновь создаваемых ресурсных классах.
Основная идея ресурсного класса заключается в том, что каждый ребенок с аутизмом зачисляется в обычный общеобразовательный класс и на уроки там его сопровождает тьютор, помогая справляться с учебной программой и с возможными проблемами, из-за которых у ребенка может возникнуть нежелательное поведение. Кроме того, в ресурсной зоне ребенок может отдохнуть, справиться с возможной сенсорной перегрузкой и поработать индивидуально над своей академической программой, если чего-то не усвоил в классе.
И всегда с ним рядом тьютор — уникальный специалист, который знает поведенческие особенности конкретного ученика и умеет не допускать нежелательных ситуаций, работает над реализацией его поведенческой и академической программ, может провести занятие в малой группе в ресурсном помещении и устроить в качестве поощрения настоящее представление — с песнями под гитару или зажигательными танцами, в которых будут участвовать как дети с аутизмом, так и ученики регулярных классов.
Каждый тьютор — специалист с высшим педагогическим образованием, прошедший специализированное обучение, необходимое для работы в ресурсном классе. Поэтому, когда говорят о том, что тьютор — это что-то вроде сопровождающего, чуть ли не няньки, мы в ответ говорим о том, что в пединститутах совершенно необходимо учить тьюторов, потому что сейчас во многих ресурсных классах есть дефицит тьюторов. А тех учителей, логопедов и дефектологов, кто решает стать тьютором, нужно специально дополнительно обучать, прежде чем они смогут приступить к работе в ресурсном классе.
Каждый день работы ресурсного класса доказывает: даже дети с ярко выраженными нарушениями могут учиться, а некоторые даже хотят! Коллектив ресурсного класса делает всё возможное и кое-что такое, в возможность чего никто бы не поверил еще пару лет назад, чтобы мотивировать учиться любого ребенка.
И у них получается: в классе нет детей, которые не продемонстрировали бы значительного прогресса за время учебы. Кто-то научился читать и считать, кто-то — шить или прыгать в мешке на физкультуре, но главное, с чем постепенно осваиваются все дети с аутизмом, — находиться рядом с детьми без особенностей развития, учиться рядом с ними и учиться у них: сидеть за партой, петь в хоре, играть на перемене.
Мало того, присутствие детей с аутизмом в школе меняет к лучшему абсолютно всех детей и даже некоторых взрослых: дети понимают, что вокруг могут быть совершенно разные люди, которым может быть нужно чуть больше помощи и понимания, чем остальным. Так по-настоящему инклюзивное образование становится полезным для всех участников процесса. А мы хотели бы лишний раз подчеркнуть, что, хотя у тьюторов в России нет своего профессионального праздника, каждый из них заслуживает как минимум своего персонального поздравления в День учителя, потому что нужно очень большое сердце, чтобы научить учиться самых сложных детей, некоторые из которых так и не научатся называть тебя по имени-отчеству.
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