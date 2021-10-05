Как учатся в классе, где у каждого ребенка — свой личный педагог. Монолог мамы о тьюторах

Все мы знаем, что популярные новосибирские школы переполнены и на каждого учителя, например в начальной школе, приходится по тридцать с лишним детей. Накануне Дня учителя родительские чаты с названиями вроде «1в без учителя» бурлят обсуждениями подарков, поздравительных стишков и количества цветов в букете для классного руководителя. И то и дело в чате возникают реплики типа «Ну это же всего по 100 рублей с человека!», ведь немаленькая вроде сумма делится на большое количество учеников. А как, интересно, живут родительские чаты, если на одного ребенка приходится целый собственный учитель?



Да, даже в самых популярных учебных заведениях встречаются уникальные классы, где у каждого ребенка — свой личный педагог. Мы говорим сейчас о ресурсных классах для детей с аутизмом, а такие педагоги называются тьюторами, у которых в России пока нет своего профессионального праздника. Хотя эти люди пользуются огромным уважением и родителей, и коллег-учителей, которые работают рядом с обычными детьми.

