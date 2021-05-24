Репетиция жизни. Репортаж из первой тренировочной квартиры для людей с аутизмом

Составить меню на день удалось не сразу. Без споров не обошлось, так как каждый из ребят привык, что дома все подстраиваются под него, а здесь приходится договариваться. Потом зарядка. Она оказалась как нельзя кстати — помогает выпустить пар.



— В первый месяц конфликты случались постоянно, но мы стараемся не ругать их за неправильное поведение, а хвалить за правильное, это мощная стратегия, которая работает, — уверена Любовь Голышева.



Магазин как урок терпения



Следующий пункт в плане — поход в магазин. И это, поверьте, отдельная глава. Что такое сходить в магазин? Взять кошелек, дойти до ближайшего супермаркета, сложить там всё нужное в корзину и расплатиться. Но не для человека с аутизмом. Не для того, кто живет по четко установленному сценарию до мельчайшего шага, и любое вмешательство в него (даже та самая закрытая дверь) превращает поведение такого человека в хаос.



— Это нам кажется, сходить в магазин — что тут такого? А нужно не купить лишнее, не забыть купить то, что нужно, когда ты нашел в магазине то, что нужно, не выйти с этим просто так из магазина, то есть нужно найти кассу, а возле кассы может оказаться очередь. То, что для нас естественно: на каком расстоянии ты должен встать в очереди, почему ты должен встать в очередь, а не обойти ее, а если ты слишком далеко встал от очереди, то вперед тебя проходят люди, которые не думают, что ты в очереди стоишь, — таким мелочам ребят нужно учить. Когда тебе всё посчитали, нужно вытащить деньги из кошелька, подходящую купюру. Отдать ее кассиру, а не соседу в очереди, дождаться сдачу и чек. Чек — это обязательно, это твой пропуск, чтобы выйти из магазина. Если ты из магазина вышел без чека, значит, сделал что-то не так, возможно, забыл заплатить, — перечисляет Любовь Голышева.



В магазине вообще постоянно всё идет «не по сценарию». И этому особенных людей надо учить. Учить долго и терпеливо.