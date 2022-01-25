В Новосибирске пропал пожилой мужчина. Родные боятся, что он замерзнет

Сегодня вечером, 25 января, в микрорайоне Шлюз в Советском районе Новосибирска пропал пожилой мужчина. 76-летний Николай Потапов пошел в магазин и до сих пор не вернулся домой.
— Вечером он вышел из дома, должен был пойти в магазин, но домой не вернулся. Не так давно родные заметили у него частичную потерю памяти, дезориентацию в пространстве, но раньше это не вызывало проблем. Ходит медленно, если устанет — может присесть и уснуть, это самое опасное — на улице -15 градусов. Наши ребята уже находятся на месте, готовимся к выезду на поиск, — рассказала НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Николай Потапов был одет в коричневую кожаную куртку и зеленые штаны, черные ботинки и черную вязаную шапку. С собой клетчатый рюкзак. У пропавшего седые волосы, голубые глаза, худощавое телосложение.
Три дня назад, 22 января, в Новосибирске пропал пожилой мужчина. 77-летнему Виктору Ковтуну необходимо принимать лекарства. Мужчину нашли через несколько часов — его увидели на улице прохожие и не прошли мимо.