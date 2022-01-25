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Водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом в Новосибирске

Инцидент произошел около 7 утра

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Инцидент произошел утром 25 января

Инцидент произошел утром 25 января

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В Новосибирске около 7 часов утра водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом. ДТП произошло на площади Пименова на пересечении Кирова и Восход.

Перед тем как повиснуть над спуском в подземный переход, водитель снес ограждения.

— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В воскресенье, 16 января, на пересечении Ипподромской магистрали и Военной улицы в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись три транспортных средства: скорая помощь, «Лексус» и «Субару». По сообщению очевидцев, которых цитирует паблик Revizor.nsk, в скорой находилась беременная женщина.

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ДТПводительподземный переход
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