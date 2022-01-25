Водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом в Новосибирске

В Новосибирске около 7 часов утра водитель BMW X6 не справился с управлением и повис над подземным переходом. ДТП произошло на площади Пименова на пересечении Кирова и Восход.
Перед тем как повиснуть над спуском в подземный переход, водитель снес ограждения.
— ДТП оформлено с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
В воскресенье, 16 января, на пересечении Ипподромской магистрали и Военной улицы в Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. Столкнулись три транспортных средства: скорая помощь, «Лексус» и «Субару». По сообщению очевидцев, которых цитирует паблик Revizor.nsk, в скорой находилась беременная женщина.