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Получил травму, когда ставил эксперименты: инвалида задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в Новосибирске

Ученого-химика арестовали, а с предполагаемого подельника взяли подписку

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В доме лаборантов силовики изъяли 2,5 килограмма пороха и 70 колб с химическими реактивами

В доме лаборантов силовики изъяли 2,5 килограмма пороха и 70 колб с химическими реактивами

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В январе сотрудники УФСБ и оперативники новосибирского уголовного розыска остановили деятельность химических лабораторий, которые изготавливали взрывчатые вещества. Производство взрывчатки организовали в одном из частных домов в Советском районе и квартире в Ленинском районе двое мужчин 44 и 46 лет.

— Пресечена деятельность двух жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ и компонентов для их изготовления. В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Как удалось выяснить НГС, одним из задержанных лаборантов оказался ученый-химик, бывший сотрудник одного из новосибирских институтов. Еще будучи сотрудником института, мужчина ставил опыты и эксперименты с химическими веществами.

— Один из экспериментов оказался неудачным — химик получил серьезную травму, что привело его к инвалидности. Но это не помешало ему продолжить деятельность химика, правда, уже вне закона, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Сейчас возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ).

Один из обвиняемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде, добавил источник.

В 2011 году сотрудники новосибирского ФСБ обнаружили в Новосибирске кустарную лабораторию по производству взрывчатых веществ. Производством взрывчатки занималась целая группа жителей Новосибирска. Общий объем изъятых у них в квартирах взрывчатых веществ составил свыше 10,5 кг. Что примечательно, большая часть оборудования и взрывчатых веществ была обнаружена в частном доме у 40-летнего преподавателя одной из новосибирских школ, химика по образованию.

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