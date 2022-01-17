Получил травму, когда ставил эксперименты: инвалида задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в Новосибирске

В январе сотрудники УФСБ и оперативники новосибирского уголовного розыска остановили деятельность химических лабораторий, которые изготавливали взрывчатые вещества. Производство взрывчатки организовали в одном из частных домов в Советском районе и квартире в Ленинском районе двое мужчин 44 и 46 лет.
— Пресечена деятельность двух жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ и компонентов для их изготовления. В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше
Как удалось выяснить НГС, одним из задержанных лаборантов оказался ученый-химик, бывший сотрудник одного из новосибирских институтов. Еще будучи сотрудником института, мужчина ставил опыты и эксперименты с химическими веществами.
— Один из экспериментов оказался неудачным — химик получил серьезную травму, что привело его к инвалидности. Но это не помешало ему продолжить деятельность химика, правда, уже вне закона, — сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.
Сейчас возбуждены уголовные дела по
Один из обвиняемых арестован, второй находится под подпиской о невыезде, добавил источник.
В 2011 году сотрудники новосибирского ФСБ обнаружили в Новосибирске кустарную лабораторию по производству взрывчатых веществ. Производством взрывчатки занималась целая группа жителей Новосибирска. Общий объем изъятых у них в квартирах взрывчатых веществ составил свыше