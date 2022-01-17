Получил травму, когда ставил эксперименты: инвалида задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки в Новосибирске

В январе сотрудники УФСБ и оперативники новосибирского уголовного розыска остановили деятельность химических лабораторий, которые изготавливали взрывчатые вещества. Производство взрывчатки организовали в одном из частных домов в Советском районе и квартире в Ленинском районе двое мужчин 44 и 46 лет.



— Пресечена деятельность двух жителей Новосибирска, причастных к незаконному изготовлению и хранению взрывчатых веществ и компонентов для их изготовления. В частном доме и в квартире новосибирцев изъято свыше 2,5 кг пороха, 70 емкостей с химическими реактивами, используемыми для изготовления взрывчатых материалов, а также лабораторное оборудование, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

